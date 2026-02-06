Professora de São Carlos recebe veículo zero quilômetro da campanha de Natal da ACISC

Crédito: divulgação

A campanha Natal Iluminado e Premiado ACISC chegou ao seu momento mais aguardado com a entrega de um Chevrolet Onix 0 km à professora Luisa Pellegrini, moradora de São Carlos. O sorteio foi realizado no dia 7 de janeiro de 2026, na sede da ACISC, marcando o encerramento de uma das maiores ações de incentivo ao consumo local.

Luisa contou que a notícia do prêmio foi recebida com surpresa. Segundo ela, a participação só ocorreu após incentivo da equipe da loja onde realizou a compra. "Foi muito inesperado. Eu nem ia participar, mas a atendente insistiu para eu cadastrar. Quando recebi a ligação, achei que não fosse verdade", relatou. A ganhadora explicou que cadastrou apenas duas notas fiscais, que geraram três ou quatro cupons, todos referentes a compras realizadas na Avatim. "A princípio vou ficar com o carro e usar bastante", afirmou.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou que a entrega do veículo simboliza o cumprimento de um trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano. "É uma satisfação enorme entregar um prêmio dessa envergadura. A campanha foi pensada para prestigiar o comércio, o comerciante e também o consumidor. A ACISC está ao lado de quem vende e de quem compra", afirmou. Ivone ressaltou ainda que novas ações promocionais já estão no planejamento da entidade. "A campanha ajudou a fomentar as vendas e teremos outras iniciativas pela frente, sempre com esse foco", completou.

Para a empresária Luciane Umschaden, proprietária da Avatim, o resultado foi reflexo de um trabalho contínuo de engajamento dos clientes. "Foi uma surpresa muito feliz. A gente insiste para que as pessoas façam o cadastro porque, se não participar, não tem como ganhar. Em todas as campanhas da ACISC, a equipe incentiva o cliente a se cadastrar", explicou. Segundo ela, a cultura de estimular a participação é fundamental para o sucesso das ações promocionais.

A campanha Natal Iluminado e Premiado ACISC exigiu compras mínimas de R$ 150 nas lojas participantes, com cadastro dos cupons por meio do aplicativo ACISC São Carlos, via QR Code. Os cupons puderam ser acumulados entre 22 de novembro e 30 de dezembro de 2025, período em que a iniciativa mobilizou o comércio e os consumidores da cidade, alcançando mais de 26 mil cupons cadastrados.

O prêmio foi entregue com taxas e IPVA pagos pela ACISC. O sorteio pode ser acompanhado presencialmente pelos consumidores e teve validação para garantir conformidade com as normas vigentes, consolidando a campanha como referência regional em ações de estímulo ao comércio local e fortalecimento da economia de São Carlos.

Além da presidente Ivone Zanquim, participaram da entrega do veículo o vice-presidente Mozart Pedroso (Estacionamentos Paraki), os diretores Danilo Loreto (Perfumaria Sumirê) e Eduardo Agazarian (Via Armenia), além do assessor jurídico Dr Estevam Luiz Muszkat, a gerente comercial e de comunicação, Denise Garrido, e o gerente executivo e financeiro, Alexandre Rosa.

