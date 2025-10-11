Professora da UFSCar é destaque mundial entre mulheres na robótica

A professora Kelen Teixeira, do Departamento de Computação (DC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi reconhecida internacionalmente na lista "Women in Robotics You Need to Know About 2025", publicada no dia 1º de outubro pela organização Women in Robotics. A iniciativa celebra pesquisadoras, engenheiras e líderes que estão transformando o campo da robótica em todo o mundo.

Teixeira foi destacada por suas pesquisas em robôs autônomos, sistemas inteligentes e planejamento de missões, com aplicações em monitoramento ambiental e inspeção - áreas em que tem se consolidado como referência na integração entre ciência, tecnologia e impacto social.

"Ser reconhecida nessa lista é, antes de tudo, o reflexo de anos de trabalho, persistência e amor pela robótica. Representa uma longa trajetória de dedicação, equilibrando os papéis de mulher, mãe, professora e pesquisadora", compartilha a docente.

Na UFSCar, ela coordena pesquisas que buscam unir rigor científico e relevância prática, aplicando soluções de robótica e inteligência artificial a desafios reais, como o monitoramento de ambientes naturais e agrícolas e a inspeção de infraestruturas críticas.

"Ver esse esforço reconhecido internacionalmente mostra que estamos no caminho certo, formando pesquisadores, produzindo ciência de qualidade e contribuindo para um ecossistema de robótica aplicado", afirma.

Avanços e impactos da pesquisa

Segundo a professora, as pesquisas em robótica autônoma e sistemas inteligentes têm evoluído de forma acelerada, especialmente na integração entre percepção, planejamento e tomada de decisão.

"No nosso grupo, temos trabalhado com robôs móveis e UAVs em tarefas de monitoramento ambiental e inspeção de infraestruturas. Essas tecnologias reduzem o tempo e o custo das operações e aumentam a segurança em atividades que antes exigiam exposição humana a riscos", explica.

Além disso, o uso de dados inteligentes para apoiar a tomada de decisão reforça o papel da robótica como ferramenta estratégica em diferentes setores, ampliando seu alcance e aplicabilidade.

Presença feminina e futuro da robótica

O reconhecimento também destaca o protagonismo feminino em um campo historicamente dominado por homens. Para Teixeira, o crescimento da presença de mulheres na robótica é um avanço importante, mas ainda há desafios a enfrentar. "Hoje, vemos mais mulheres liderando grupos de pesquisa, startups e iniciativas educacionais, o que tem um efeito multiplicador. Ainda assim, precisamos ampliar o acesso e o incentivo desde a formação básica, valorizando o protagonismo feminino em ciência e tecnologia", ressalta.

A docente acredita que o futuro da robótica passa pela colaboração interdisciplinar e pela diversidade de perspectivas. "Continuar abrindo espaços, oferecendo visibilidade e fortalecendo redes de apoio é essencial para que a presença feminina não seja exceção, mas parte natural da comunidade científica e tecnológica", conclui.

