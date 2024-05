Professor Tundisi lança novo livro em São Carlos

Professor Tundisi - Crédito: divulgação

Dedicado à população da cidade, “SÃO CARLOS e o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Presente – Futuro (2023-2030)” é o quinquagésimo livro escrito pelo professor doutor e pesquisador José Galizia Tundisi e o primeiro que trata de São Carlos, cidade na qual Tundisi mora desde 1971. O livro, publicado pela editora Scienza e que deverá se tornar referência para demais municípios que propõem a mesma perspectiva de sustentabilidade, apresenta um panorama atual e indica o que deve ser feito para São Carlos ser uma Cidade Sustentável e uma Cidade Inteligente nos próximos sete anos.

Totalmente financiado pelo Instituto Internacional de Ecologia (IIE), com contribuição da Cátedra UNESCO de Águas Urbanas, o lançamento acontece no dia 18 de junho (terça-feira), às 18h, no Centro de Empreendedorismo Cultural Mário de Andrade, localizado na Rua Dom Pedro II, 1380 (esquina com a Rua Padre Teixeira), em São Carlos e conta com apoio IIE e do Instituto Mário de Andrade.

O livro é resultado de um conjunto de experiências do autor como cidadão são-carlense e pesquisador universitário. Além disso, Tundisi foi secretário de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia em três administrações municipais e, portanto, abarca experiências de gestão. Traz, ainda, 11 anexos que tratam de diferentes assuntos referentes aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Legislação Ambiental em São Carlos, Meio Ambiente, Constituição Brasileira, Contas Nacionais e implantação de distrito especial Cidade Inteligente.

“SÃO CARLOS e o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Presente – Futuro (2023-2030)” examina e avalia a situação atual da cidade do ponto de vista de Meio Ambiente e inserção de Ciência e Tecnologia nas políticas públicas e apresenta como está a economia e desenvolvimento. Tundisi propõe diferentes alternativas e apresenta projetos e propostas para desenvolver São Carlos do ponto de vista da Sustentabilidade e de Cidade Inteligente. “Apresento no livro recomendações para reformulação da administração pública e para torná-la mais eficiente, assim como projetos na área de educação para a sustentabilidade; maior inserção de Ciência e Tecnologia em políticas públicas; perspectivas para o financiamento público da Cidade Sustentável e Inteligente e de que forma as universidades, institutos de pesquisa, Embrapas e o setor privado podem contribuir nas diferentes áreas”.

Segundo Tundisi, em sete anos é perfeitamente possível se desenvolver o projeto, uma vez que São Carlos já tem uma infraestrutura de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e científico que permite avançar facilmente nesse propósito. “Precisamos de um enorme banco de dados confiável, que hoje ainda não existe, para fazer a junção de todos os dados socioambientais, econômicos e de todos os aspectos do município. A partir daí, são desenhados processos para uma Cidade Inteligente, que deve estar totalmente conectada com internet 5G e sensores, que darão as condições ambientais de mobilidade urbana e de segurança. Temos, também, que focar na melhor eficiência do sistema público e em sua interação com as universidades, para que se possa aproveitar o conhecimento acadêmico na gestão”.

Sobre o autor

Atual Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em São Carlos e com uma vasta e reconhecida trajetória como acadêmico e pesquisador, José Galizia Tundisi tem formação em História Natural pela Universidade de São Paulo (1962), mestrado em Oceanografia na University Of Southampton (1966) e doutorado em Ciências Biológicas (Botânica) pela Universidade de São Paulo (1969).

É Presidente fundador do Instituto Internacional de Ecologia (IIE) de São Carlos e da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (IIEGA).

Especialista em limnologia e gerenciamento e recuperação de ecossistemas aquáticos, José Tundisi recebeu inúmeros prêmios entre os quais se destacam as condecorações Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico (1994) e a Comenda Rio Branco (1996). Internacionalmente é um nome importante em gestão de recursos hídricos.

Em fevereiro de 2022, foi escolhido para receber a Medalha Naumann-Thienemann da International Society of Limnology (SIL), a mais alta honraria concedida internacionalmente por contribuições científicas para a limnologia.

SERVIÇO

Lançamento do Livro

“SÃO CARLOS e o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Presente – Futuro (2023-2030)”

Prof. Dr. José Galizia Tundisi

Dia 18 de junho de 2024, às 18h

Local: Centro de Empreendedorismo Cultural Mário de Andrade

R. Dom Pedro II, 1380 - São Carlos – SP

Apoio: Instituto Internacional de Ecologia (IIE) e Instituto Mário de Andrade

