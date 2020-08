Professor relata dificuldades para receber durante a pandemia

Um professor de Educação Física da Rede Municipal de Educação procurou o São Carlos Agora para relatar as dificuldades para receber da Prefeitura de São Carlos. Os contratos referem-se ao aditamento. Nele, o professor pode assumir uma carga horária extracontratual e é pago por isso. Entretanto, Os docentes não conseguiram assinar o documento estabelecendo esse acordo antes da pandemia de coronavírus, o que implica na falta de pagamento. O vereador Roselei Françoso (MDB) está acompanhando o caso e segundo ele, em função da falta de pagamento, alguns estão com as contas atrasadas, inclusive de pensão alimentícia e aluguéis.

De acordo com Sérgio Domingos Fortunato Lopes, os professores buscaram apoio junto ao secretário de Governo, Edson Fermiano. “Na nossa frente, ele ligou para o prefeito (Airton Garcia/PSL), que autorizou o pagamento, mediante relação dos nomes requisitados junto à Secretaria de Educação e assinado pelo secretário [Nino Mengatti]”, esclareceu. Contudo, a Secretaria de Administração emperra o pagamento. Nessa situação, está um grupo de quase 40 professores.

Confirmação

O vereador Roselei Françoso (MDB) confirma a informação. “Nós fizemos uma dezena de reuniões para tratar desse assunto. Não temos conseguido êxito porque a secretária de Administração [Helena Antunes] não está aberta ao diálogo. Ela não está se sensibilizando com o direito dos servidores. Esses professores estão trabalhando em casa. Aliás, nesse período, trabalham muito mais em casa, preparando as aulas. Todos estão fazendo das tripas coração para atender às necessidades dos alunos”.

Segundo Roselei, a secretária entende que os professores não têm direito ao aditamento contratual. “Ela deu o prazo de um dia pelo WhatsApp para a regularização dos contratos. Muitos professores não tiveram conhecimento para assinar o documento na Prefeitura. Essas pessoas não estão recebendo e não têm a atenção necessária para receberem o que trabalharam”.

De acordo com o vereador do MDB, a Prefeitura efetivou algumas reuniões para debater esse assunto. “Mas reunião não enche barriga, não paga as contas, não resolve o problema. Tem professor que não consegue botar alimentos em casa em função desse problema e a doutora Helena desacata uma ordem do prefeito”, desabafa.

RESPOSTA NA ÍNTEGRA DA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS – HELENA ANTUNES

Esclareço em primeiro lugar que existem duas situações com relação a aditamentos:

1. Professores PI (Educação Infantil) e PII (1º ao 5º ano escolar) para os quais a Secretaria de Educação solicitou aditamentos emergenciais somente para março/2020. Seriam 6 horas semanais, por professor, e como eram emergenciais somente seriam pagos os aditamentos referentes a atividades realmente realizados em março, para pagamento em 01/05/2020.

Devido à paralisação das atividades presenciais dos servidores públicos e devido ao fechamento das escolas municipais, as informações a respeito de quem realmente trabalhou ou não, e em que dias de março, ficaram prejudicadas.

Ontem tive uma conversa, por telefone, com a Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e lhe solicitamos por email a confirmação de quantas horas emergências aqueles professores trabalharam. Ela nos informou que entraria em contato com os Diretores das Escolas que seriam os responsáveis por dar a informação. Nosso compromisso com a Diretora Pedagógica foi que tão logo tivéssemos a informação os procedimentos para a realização dos pagamentos seriam iniciados.

Desconhecemos qualquer situação distinta da acima colocada. Todos os demais pagamentos de aditamentos estão em ordem.

2. Professores PIII (6º ao 9º ano escolar), em um número, em 2020, aproximado de 120 professores para os quais a Secretaria de Educação solicitou aditamentos.

Este tipo de solicitação já havia ocorrido em anos anteriores e as necessidades declaradas da Secretaria Municipal de Educação foram atendidas. Ocorre que problemas inúmeros existiam: desde a desistência do aditamento da parte do professor (sem aviso prévio alegando não ter obrigação do cumprimento do compromisso pelas aulas a mais escolhida) prejudicando o atendimento aos alunos, até mesmo pelo atraso em pagamentos de novos professores que eram indicados para atender as lacunas deixadas por aqueles que haviam desistido. Em suma, um grande prejuízo para a formação dos alunos que ficavam a mercê da vontade de alguns.

O cumprimento dos aditamentos, portanto, eram feitos somente com o controle da SME que detém os livros de ponto da frequência. Com o anunciado controle de frequência pelos relógios de ponto que estavam em processo de instalação, os atritos começaram a surgir. Houve a necessidade de formalizar melhor aqueles aditamentos de forma que os alunos não fossem prejudicados pela desistência pura e simples do professor pelo aditamento e que fosse possível um controle melhor do cumprimento da carga horária.

Problemas maiores surgiram uma vez que os professores PIII (e somente estes) se recusaram a assinar o aditamento alegando que o texto a eles apresentado não estava de acordo com a Lei 13.889/2006 (Estatuto da Educação) e que estávamos exigindo um tempo maior que 2 horas no horário das reuniões coletivas (HTPC).

Na realidade estávamos mesmo exigindo esse tempo diferenciado, motivado por uma alteração naquela Lei proposta pelo Vereador Roselei Françoso e aprovada pela Câmara Municipal. Vejam, pois que apenas estávamos cumprindo a legislação alterada por proposta daquele Vereador. Quando finalmente perceberam isso o próprio Vereador voltou atrás e propôs à Câmara a retomada do texto original da Lei. Foi então que refizemos o texto do termo aditivo e convocamos os cerca de 120 professores PIII para assinatura. Mesmo assim, muitos não quiseram assinar (não sabemos os motivos), mas TODOS FORAM CONVOCADOS pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Departamento Pedagógico para comparecerem no Paço Municipal para firmarem o aditamento. Foram 117 convocados e 88 compareceram.

Esclareço que todos os 88 já receberam o pagamento pelos aditamentos.

Quanto aos demais 29, não há compromisso aditado. Entretanto para ficar bem claro, estão recebendo normalmente seus salários; da forma como o (a) professor (a) se expressa parece que foram cortados os pagamentos. Não houve qualquer redução ou corte em absolutamente nada.

Muito me estranha também o fato de que algum professor tenha mantido qualquer contato com os alunos entre 20 de março a 31 de maio, período em que houve paralisação total das atividades educacionais no município.