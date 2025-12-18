Professor da USP São Carlos recebe prêmio de uma das principais fundações de pesquisa do mundo

O professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, foi selecionado para receber o Prêmio Friedrich Wilhelm Bessel 2025, concedido pela Fundação Alexander von Humboldt, uma das mais prestigiadas instituições de fomento à pesquisa científica do mundo, com sede na Alemanha.

A notícia chegou de forma inesperada. Ao abrir o e-mail em uma manhã comum de trabalho, o docente se deparou com a carta oficial comunicando a premiação. “Fiquei bastante surpreso porque achei que minhas chances eram mínimas. É uma premiação muito concorrida”, relatou.

O prêmio reconhece pesquisadores estrangeiros de destaque internacional, cujos trabalhos exercem forte influência em suas áreas de atuação. Além do prestígio acadêmico, a honraria prevê apoio financeiro para que o cientista realize um período prolongado de pesquisa na Alemanha, desenvolvendo novos projetos e visitando diferentes instituições. Com o reconhecimento, o professor também passa a integrar oficialmente a comunidade científica da Fundação Humboldt, o que amplia o acesso a futuras oportunidades de financiamento.

A indicação de Francisco Rodrigues partiu da professora Christiane Tielmann, da Aschaffenburg University of Applied Sciences, com quem o pesquisador mantém colaboração científica desde 2011. “Fiquei feliz não só pelo prêmio, mas porque isso beneficia todo o ICMC. Agora posso solicitar recursos para equipamentos e projetos a uma fundação extremamente reconhecida internacionalmente”, destacou. Esta foi a primeira vez que a universidade alemã de Aschaffenburgo teve um pesquisador indicado premiado.

Trajetória internacional e impacto científico

O prêmio leva o nome do astrônomo e matemático alemão Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846) e é concedido a pesquisadores que tenham desenvolvido atividades acadêmicas na Alemanha e sejam recomendados por cientistas vinculados a instituições de pesquisa do país.

Francisco Rodrigues esteve duas vezes em território alemão: em 2006, quando ainda era doutorando e visitou o Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, e em 2018, como pesquisador visitante no Potsdam Institute for Climate Impact Research e na Aschaffenburg University of Applied Sciences.

Segundo o professor, três aspectos foram determinantes para a escolha de seu nome: a dedicação à formação de recursos humanos, o compromisso com o ensino e a divulgação científica, e a relevância de sua produção acadêmica. Ao longo da carreira, orientou alunos que hoje atuam em instituições e empresas de destaque internacional, como Universidade de Harvard, Google e Microsoft.

“Isso foi mencionado explicitamente na carta de recomendação. Eles dão muito valor à formação de novos pesquisadores”, explicou.

Ciência, ensino e impacto social

Além da atuação acadêmica, o docente mantém um canal no YouTube, com mais de 15 mil inscritos, e publica regularmente textos sobre ciência na plataforma Medium, reforçando seu compromisso com a divulgação científica. “Fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque o ensino é algo que sempre buscamos valorizar. É uma dimensão essencial do nosso trabalho”, afirmou.

As pesquisas coordenadas por Francisco Rodrigues também apresentam forte impacto social. Em parceria com cientistas alemães, ele desenvolve métodos computacionais baseados em inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais, como Alzheimer, autismo, esquizofrenia, Parkinson e depressão, a partir de imagens de ressonância magnética.

“Tradicionalmente, esse diagnóstico depende muito da experiência clínica. Nós buscamos criar métodos que ofereçam medidas objetivas. São resultados que realmente poderão transformar vidas”, ressaltou.

O grupo de pesquisa também atua em temas de grande relevância social, como previsão de epidemias, análise de crises econômicas, modelagem de eventos climáticos extremos e estudos sobre aquecimento global, dentro da área de sistemas complexos.

Reconhecimento internacional

Francisco Rodrigues é o segundo docente do ICMC a receber o Prêmio Friedrich Wilhelm Bessel. Em 2022, o professor Tiago Pereira também foi contemplado. Anualmente, a Fundação Alexander von Humboldt concede cerca de 20 prêmios a pesquisadores que tenham obtido o doutorado há, no máximo, 18 anos.

Em 2025, o professor do ICMC também foi eleito um dos cientistas mais influentes do mundo em ranking elaborado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em parceria com o grupo editorial Elsevier. Ele já foi chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC e atua como editor de revistas científicas internacionais, além de livros e periódicos de grande prestígio na área acadêmica.