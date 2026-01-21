Professor da USP recebe prêmio científico internacional da Alemanha

O professor Francisco Rodrigues está entre os 20 pesquisadores escolhidos no mundo para receber o prêmio em 2025; ao fundo, o prédio da Fundação Alexander von Humboldt - Crédito: Arquivo pessoal e Wolkenkratzer / Wikimedia Commons

Quando abriu o e-mail logo cedo, em uma manhã comum de trabalho, o professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, não imaginava que encontraria uma das notícias mais marcantes de sua carreira. Entre mensagens rotineiras, estava a carta oficial da Fundação Alexander von Humboldt, da Alemanha, informando que ele havia sido selecionado para receber o Prêmio Friedrich Wilhelm Bessel 2025, uma das mais importantes honrarias científicas internacionais.

O prêmio reconhece pesquisadores de destaque mundial em diferentes áreas do conhecimento e prevê apoio financeiro para que o cientista realize um período prolongado de pesquisa na Alemanha, desenvolvendo novos projetos e visitando instituições de excelência. Além disso, os premiados passam a integrar oficialmente a comunidade científica da Fundação Humboldt, o que amplia as possibilidades de cooperação e acesso a futuros financiamentos. “Fiquei bastante surpreso porque é uma premiação muito concorrida”, relata o professor.

A indicação de Francisco Rodrigues partiu da professora Christiane Tielmann, da Aschaffenburg University of Applied Sciences, com quem ele mantém colaboração acadêmica desde 2011. Segundo o docente, o reconhecimento beneficia não apenas sua trajetória pessoal, mas também o próprio ICMC. “Agora posso solicitar recursos para equipamentos e projetos a uma fundação reconhecida internacionalmente”, destaca. Esta foi também a primeira vez que a universidade alemã de Aschaffenburg teve um pesquisador indicado e premiado. “Eles também ficaram muito felizes com a conquista”, acrescenta.

Reconhecimento internacional

O Prêmio Friedrich Wilhelm Bessel leva o nome do astrônomo e matemático alemão que viveu entre 1784 e 1846 e é concedido a pesquisadores estrangeiros de renome internacional cujos trabalhos influenciam diretamente suas áreas de atuação. Para concorrer, é necessário ter desenvolvido pesquisas na Alemanha e ser recomendado por cientistas vinculados a instituições alemãs.

Francisco Rodrigues esteve duas vezes no país: em 2006, como doutorando visitante no Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, e em 2018, como pesquisador visitante no Potsdam Institute for Climate Impact Research e na Aschaffenburg University of Applied Sciences.

De acordo com o professor, três aspectos foram decisivos para a escolha de seu nome: a dedicação à formação de recursos humanos e ao aprimoramento didático, o compromisso com a divulgação científica e a produção científica de impacto internacional. Ao longo da carreira, ele orientou estudantes que hoje atuam em instituições e empresas de destaque, como a Universidade de Harvard, Google e Microsoft. “Isso foi mencionado explicitamente na carta de recomendação. Eles dão muito valor à formação de novos pesquisadores”, explica.

Impacto social e científico

Além da atuação acadêmica, Francisco mantém um canal no YouTube com mais de 15 mil inscritos e publica textos sobre ciência na plataforma Medium, reforçando seu compromisso com a divulgação científica. “Fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque o ensino é algo que sempre buscamos valorizar. É uma dimensão essencial do nosso trabalho”, afirma.

Suas pesquisas também têm forte impacto social. Em parceria com pesquisadores alemães, o docente desenvolve métodos computacionais baseados em inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais, como Alzheimer, autismo, esquizofrenia, Parkinson e depressão, a partir de imagens de ressonância magnética. “Tradicionalmente, esse diagnóstico depende muito da experiência clínica. Nós buscamos criar métodos com medidas mais objetivas. São resultados que realmente poderão transformar vidas”, ressalta.

O grupo de pesquisa também atua em temas de grande relevância social, como previsão de epidemias, análise de crises econômicas, modelagem de eventos climáticos extremos e estudos sobre aquecimento global. “Os sistemas complexos nos ajudam a compreender grandes desafios da atualidade. São problemas reais da humanidade, e essa relevância aparece no reconhecimento internacional”, explica.

Francisco Rodrigues é o segundo docente do ICMC a conquistar o Prêmio Friedrich Wilhelm Bessel — em 2022, o professor Tiago Pereira recebeu a mesma honraria. Anualmente, a fundação concede cerca de 20 prêmios a pesquisadores que tenham obtido o doutorado há, no máximo, 18 anos. Em 2025, Rodrigues também foi eleito um dos cientistas mais influentes do mundo em ranking elaborado pela Universidade de Stanford, em parceria com o grupo editorial Elsevier.

O professor já atuou como chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC e é editor de revistas científicas, livros e periódicos internacionais de grande prestígio, consolidando sua trajetória como uma das referências da ciência brasileira no cenário mundial.

Seção de Atendimento e Comunicação do ICMC

