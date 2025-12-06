(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Cidade

Professor da UFSCar recebe título internacional inédito na área de cerâmicas refratárias

06 Dez 2025 - 15h20Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Professor da UFSCar recebe título internacional inédito na área de cerâmicas refratárias - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

O professor Victor Carlos Pandolfelli, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi homenageado pela Unified International Technical on Refractories Organization (UNITECR) com o título de Distinguished Life Member, a mais alta distinção concedida pela entidade que reúne empresas e especialistas globais na área de cerâmicas refratárias. Pela primeira vez, o reconhecimento é entregue a um docente universitário da América Latina.

A honraria foi formalizada durante o jantar de encerramento do congresso da UNITECR, realizado em Cancún, no México, entre 27 e 30 de outubro de 2025. O evento reuniu mais de 700 participantes de mais de 40 países, destacando avanços tecnológicos, pesquisas e aplicações industriais ligadas às cerâmicas de alta performance.

Reconhecimento internacional de carreira científica

A escolha de Pandolfelli leva em conta sua trajetória consolidada em pesquisas voltadas às cerâmicas para altas temperaturas. Ao longo de sua carreira, ele acumulou:

  • mais de 600 publicações científicas;

  • 128 prêmios nacionais e internacionais;

  • formação de mais de 100 mestres e doutores;

  • impacto expressivo em parcerias com universidades e empresas no Brasil e no exterior.

Segundo o pesquisador, o título reconhece não apenas sua trajetória, mas também o impacto do grupo que lidera na UFSCar.“Este título representa o reconhecimento internacional pela dedicação e pelos resultados que os alunos formados pelo nosso grupo, junto com parceiros nas universidades e empresas, obtivemos ao longo dos anos. Dedicar-se com afinco à ciência e geração de tecnologia traz prazer e abre portas para estágios, empregos, parcerias e visibilidade internacional”, afirmou.

Pandolfelli destacou ainda que a conquista reforça a tradição da UFSCar:“O título coloca mais um marco na história da UFSCar, que sempre buscou excelência no ensino, pesquisa e extensão”, completou.

 

 
 

Leia Também

Transferência é liberada e paciente com leucemia deixa UPA do Aracy
Cidade08h32 - 06 Dez 2025

Transferência é liberada e paciente com leucemia deixa UPA do Aracy

São Carlos tem 798 pessoas morando em favelas, diz IBGE
Desigualdade social 07h36 - 06 Dez 2025

São Carlos tem 798 pessoas morando em favelas, diz IBGE

Nos anos 70, políticos de São Carlos se destacavam em São Paulo e Brasília
História 07h23 - 06 Dez 2025

Nos anos 70, políticos de São Carlos se destacavam em São Paulo e Brasília

Queda do IGP-M para 0,11% não derruba valor do aluguel em São Carlos
Mercado Imobiliário 07h14 - 06 Dez 2025

Queda do IGP-M para 0,11% não derruba valor do aluguel em São Carlos

Santuário da Babilônia inaugura Natal Iluminado 2025 com missa e programação especial
Fim de ano 06h12 - 06 Dez 2025

Santuário da Babilônia inaugura Natal Iluminado 2025 com missa e programação especial

Últimas Notícias