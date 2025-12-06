Professor da UFSCar recebe título internacional inédito na área de cerâmicas refratárias

O professor Victor Carlos Pandolfelli, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi homenageado pela Unified International Technical on Refractories Organization (UNITECR) com o título de Distinguished Life Member, a mais alta distinção concedida pela entidade que reúne empresas e especialistas globais na área de cerâmicas refratárias. Pela primeira vez, o reconhecimento é entregue a um docente universitário da América Latina.

A honraria foi formalizada durante o jantar de encerramento do congresso da UNITECR, realizado em Cancún, no México, entre 27 e 30 de outubro de 2025. O evento reuniu mais de 700 participantes de mais de 40 países, destacando avanços tecnológicos, pesquisas e aplicações industriais ligadas às cerâmicas de alta performance.

Reconhecimento internacional de carreira científica

A escolha de Pandolfelli leva em conta sua trajetória consolidada em pesquisas voltadas às cerâmicas para altas temperaturas. Ao longo de sua carreira, ele acumulou:

mais de 600 publicações científicas ;

128 prêmios nacionais e internacionais ;

formação de mais de 100 mestres e doutores ;

impacto expressivo em parcerias com universidades e empresas no Brasil e no exterior.

Segundo o pesquisador, o título reconhece não apenas sua trajetória, mas também o impacto do grupo que lidera na UFSCar.“Este título representa o reconhecimento internacional pela dedicação e pelos resultados que os alunos formados pelo nosso grupo, junto com parceiros nas universidades e empresas, obtivemos ao longo dos anos. Dedicar-se com afinco à ciência e geração de tecnologia traz prazer e abre portas para estágios, empregos, parcerias e visibilidade internacional”, afirmou.

Pandolfelli destacou ainda que a conquista reforça a tradição da UFSCar:“O título coloca mais um marco na história da UFSCar, que sempre buscou excelência no ensino, pesquisa e extensão”, completou.