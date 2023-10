Professor da UFSCar recebe prêmio de destaque do ano pelo Ibracon

Professor recebe o prêmio - Crédito: Divulgação

O professor Guilherme Parsekian, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), recebeu o prêmio "Gilberto Molinari"" de pesquisador destaque pelo Instituto Brasileiro de Concreto (Ibracon), durante o 64° Congresso do Concreto, realizado entre os dias 18 e 21 de outubro, em Florianópolis.

Para ser agraciado por esse prêmio, é feita uma primeira indicação pelo site do Ibracon. Em seguida, uma comissão analisa as indicações e sugere duas ou três pessoas, com base nos currículos. A votação final ocorre entre os conselheiros do Instituto, que elegem o premiado.

"Fiquei muito contente pela premiação. Ao mesmo tempo que é uma honra contribuir com o Ibracon, que é a maior instituição técnica na área do concreto na América Latina, é bastante gratificante receber a homenagem", afirmou o homenageado.

Parsekian contribui com o Instituto Brasileiro do Concreto há mais de dez anos, quando foi convidado a fazer parte do comitê editorial da Revista Concreto e Construções, publicação técnico-científica. Entre 2015 e 2019, foi presidente desse comitê. De 2017 a 2019, foi Diretor Regional São Carlos do Ibracon. Em 2019, assumiu a Diretoria de Publicações, período em que vários livros foram lançados. É um dos editores da Coleção Estruturas de Concreto, que tem intenção de desenvolvimento de livros didáticos para referência no ensino das disciplinas de Engenharia Civil em todo o Brasil. O volume 1 da coleção, intitulado Estruturas de Concreto Armado - Capítulos Básicos B1 a B9, foi lançado no ano passado. O volume 2 está sendo lançado neste ano. Desde 2019, é também editor-chefe da revista científica Ibracon Structures and Materials Journal, período em que o periódico passou por vários ajustes com o intuito de ter uma maior internacionalização.

Esse prêmio foi criado em memória do engenheiro Gilberto Molinari, que dedicou sua vida profissional ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT. "A premiação é conferida a reconhecidos profissionais da área que tenham prestado serviços voluntários significativos e importantes à missão do Ibracon", explicou Parsekian, que já recebeu outro prêmio pelo Ibracon, o "Lobo Carneiro", em 2021.

