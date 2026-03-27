Professor da UFSCar firma parceria internacional com universidade chinesa na área de vidros

O professor Edgar Dutra Zanotto, do Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizou uma visita à Universidade de Tecnologia de Wuhan (WUT), na China, com o objetivo de fortalecer colaborações científicas na área de materiais vítreos. A viagem ocorreu a convite da instituição asiática, considerada uma das principais referências mundiais em pesquisas com vidros inorgânicos.

Durante a visita, Zanotto participou de atividades em dois importantes centros de pesquisa da universidade: o State Key Laboratory of Silicate Materials for Architectures (SMART) e o State Key Laboratory for Advanced Glasses. De acordo com dados da base Scopus, no período entre 2021 e 2025, a WUT figura entre as cinco instituições com maior volume de publicações científicas na área.

Segundo o pesquisador, a aproximação teve como principal meta conhecer de perto os grupos de pesquisa locais e estabelecer parcerias. “O objetivo foi conhecer o grupo de pesquisas em vidros de perto e estabelecer algum tipo de colaboração com a universidade”, afirmou Zanotto, que também coordena o Laboratório de Materiais Vítreos (LaMaV) da UFSCar.

Como resultado do encontro, foi firmado um acordo inicial de cooperação com duração de cinco anos. A parceria prevê intercâmbio de estudantes, pós-doutorandos e docentes, além de financiamento por parte da instituição chinesa para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas.

Um dos destaques do acordo é a criação do EZ-GLAD (Edgar Zanotto Global Laboratory of Advanced Disordered Materials) na WUT, laboratório que levará o nome do professor brasileiro. Para Zanotto, a homenagem representa um reconhecimento significativo. “Esta foi uma enorme surpresa e honraria, um prêmio”, destacou.

A iniciativa também inclui a seleção de alunos e pesquisadores para programas de intercâmbio, com início previsto para outubro deste ano, quando o docente deve retornar à China. Paralelamente, está em análise um Memorando de Entendimento mais amplo entre a UFSCar e a WUT, que pode ampliar a cooperação em mobilidade acadêmica, projetos conjuntos, coorientações e eventos científicos.

Zanotto ressaltou ainda a importância estratégica da parceria para a inserção internacional da universidade brasileira. Segundo ele, a China responde atualmente por cerca de 30% das publicações científicas na área de vidros, enquanto o Brasil participa com aproximadamente 2,8%. Além disso, a produção industrial chinesa no setor é mais de dez vezes superior à brasileira, o que reforça o potencial da cooperação.

Na WUT, o professor foi recebido pelo pesquisador Jihong Zhang, que coordena um grupo de estudos em parceria com o professor Jun Xie. O grupo reúne cerca de 35 alunos de pós-graduação e é considerado um dos mais ativos do mundo na área de pesquisa em vidros.