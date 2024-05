Proerd entrega certificados para 600 alunos de escolas de São Carlos

Crédito: Divulgação

Na terça-feira, 28, às 19h30 no ginásio do Sesc São Carlos, foi realizada a Cerimônia de Formatura e entrega dos certificados aos alunos do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), que tem por objetivo promover valores fundamentais e fortalecer o elo entre a comunidade escolar e a Polícia Militar, além de preparar as crianças e adolescentes para fazerem escolhas mais seguras e responsáveis na autocondução de suas vidas. O sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre a Escola, a Família e a Polícia.

Estiveram presentes aproximadamente 600 alunos, de três escolas estaduais de São Carlos.

O evento contou com a presença do Tenente Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, Comandante do 38° Batalhão de Policia Militar do Interior, Capitão PM Daniel Marcio Molina, Comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, demais autoridades de São Carlos, dos colaboradores do Sistema Estadual de Ensino de São Carlos, (diretores e professores), pais e também do instrutor do programa cabo PM Thiago Mazzi Lencione.

Parabenizamos todos os envolvidos e formandos.

