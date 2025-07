Produção Jr da UFSCar,se destaca em evento regional com quatro premiações

A Produção Jr Consultoria, empresa júnior (EJ) formada por estudantes do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi um dos principais destaques do Impulsione, evento promovido nos dias 31 de maio e 1º de junho, em São José do Rio Preto, pelo Núcleo de Empresas Juniores da região de São Carlos (NuSC).

Reunindo 64 EJs da região de São Carlos, o encontro teve dois dias de programação com palestras e premiações que reconheceram práticas de excelência no movimento empresa júnior. A Produção Jr foi premiada em quatro categorias: maior faturamento da rede (R$ 277.100), maior percentual de ações colaborativas (R$ 39.300 em projetos com outras EJs), maior avanço em relação ao ciclo anterior (que avalia o desempenho dos dois meses anteriores ao evento, comparando o crescimento do faturamento com o ciclo anterior) e campeã da Batalha de Cases - Formação Empreendedora.

Segundo Pedro Rocha Cardoso, Presidente da Produção Jr e estudante do quarto ano de Engenharia de Produção da UFSCar, a Batalha de Cases foi um momento significativo da programação. "A iniciativa acontece sempre em eventos do movimento, na qual duas empresas apresentam o que estão aplicando no dia a dia para todos os participantes. Fomos representados pela Mariana Biondi, Diretora de Recursos Humanos (RH); Gabriella Gorla, Coordenadora de Vendas; e Caique Fussi, assessor de vendas, que apresentaram como a Produção Jr está promovendo uma formação empreendedora para todos os membros, que possuem contato com empresas do mercado e oportunidades de liderarem dentro da empresa", explica.

Para ele, o reconhecimento coletivo reforça a confiança na trajetória da equipe: "Isso nos mostra que estamos no caminho certo, o que nos deixa motivados para o restante do ano."

Aprendizados além da sala de aula

Além das premiações, o evento proporcionou um ambiente de trocas com estudantes de diferentes instituições, como a Universidade de São Paulo (USP), de Ribeirão Preto, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Araraquara. "Esse contato com outras empresas de cursos e tamanhos diferentes foi muito positivo, pois nos mostra uma diversificação dentro do NuSC", comenta Cardoso.

Para ele, a participação em uma EJ tem efeito direto na formação profissional e pessoal. "A vivência dentro da Produção Jr impactou totalmente minha vida na graduação, pois consegui aplicar aprendizados que via dentro da sala em projetos reais, gerando impacto para o ecossistema de negócios. Além disso, tenho a oportunidade de me conectar com pessoas e empresas, e de liderar uma organização com tanta expressão ainda durante a faculdade", relata o estudante.

O Diretor da EJ defende a importância de atividades extracurriculares para uma formação mais ampla. "Participar de grupos de extensão, por exemplo, é fundamental para aplicar na prática o que aprendemos em teoria. Além disso, é uma oportunidade de desenvolver habilidades essenciais, desde o uso de ferramentas técnicas até a comunicação e o trabalho em equipe, capacidades imprescindíveis para ajudar a construir um Brasil mais empreendedor."

Sobre a Produção Jr A Produção Jr atua em cinco frentes: Negócios, Produção, Qualidade, Tecnologia e Financeiro. Os projetos têm como foco demandas reais de clientes, com duração média de três a seis meses. As equipes são compostas por três membros e um gerente, que assumem a condução integral das soluções propostas. O time atual é composto por 37 integrantes, todos estudantes da Engenharia de Produção do Campus São Carlos da UFSCar. Assessoria de imprensa Ufscar

