Procura por estética equina aquece com Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

Com a proximidade da quinta Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, um setor está com forte procura e os cavaleiros e amazonas de São Carlos e região e cuidam do preparo estético e preventivo de seus animais: o country.

Casqueamento e Ferrageamento tem o objetivo de manter a saúde, proteção e prevenção dos cascos e a tosa, como os cabelos, embelezar e higienizar as crinas e rabos dos equinos. Wilson Cabral e Fábio Amaral são conhecidos profissionais na manutenção dos cascos e já estão com a agenda lotada.

“Esta cavalgada é diferenciada e a demanda está fora do normal. Casquear e ferrar o animal traz segurança ao cavaleiro e bem-estar ao animal”, afirmaram os profissionais.

O serviço de tosa também está com forte procura. Profissional da cidade e conhecido como “o rei dos pelos”, Everton Ramiro, está animado com a procura. “O desfile de São Carlos é afamado e o pessoal não quer ver seu animal largado. Graças a Deus vou ter que trabalhar direto para atender todo mundo e deixar a tropa no jeito”.

A cavalgada solidária acontece dia 9 de fevereiro próximo e é organizado pela Comissão Paixão Sertaneja e apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

