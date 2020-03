Proconzinho teatro de fantoches é atividade para o público infantil na Semana Municipal do Consumidor

O PROCON São Carlos realiza até 18 de março a Semana Municipal do Consumidor, com diversos debates e atividades abertas ao público. O foco da Semana é o incentivo ao consumo sustentável.

Entre essas atividades, acontece o teatro de fantoches Proconzinho, criado e encenado pela própria equipe do PROCON. Na peça, os personagens passam ao público de forma lúdica conceitos como consumo sustentável, descarte correto de recicláveis, logística reversa dos produtos e excesso de exposição das crianças à publicidade em redes sociais. A peça faz ainda um alerta sobre criadores de conteúdo em redes como Youtube e Tik Tok, com grande público infantil, que incentivam o consumo desenfreado e o desperdício de alimentos para a realização de desafios na internet.

“Alguns canais desses produzem publicidades muito agressivas e também induzem as crianças a fazer muita coisa errada. A gente tem vários exemplos e aqui a gente trouxe um específico, de estragar alimentos para fazer vídeos no Youtube”, afirma Juliana Cortes, diretora do PROCON São Carlos, que completa: “Isso é um problema muito sério. Através dessa peça a gente conseguiu mostrar para as crianças o quão perigoso é esse conteúdo a qual elas estão expostas diariamente”.

O projeto nasceu da necessidade que o PROCON percebeu de levar às crianças e jovens informações sobre direitos do consumidor, mas aos poucos foi se ampliando para estas temáticas relacionadas, que também necessitam de conscientização.

É sugerido aos professores das escolas municipais, inclusive, que depois debatam o conteúdo da peça na sala de aula.

Nesta semana, o teatro de fantoches está sendo apresentado aos alunos da EMEB Maria Ermentina Carvalho Tarpani, tanto do período matutino quanto do vespertino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também