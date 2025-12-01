(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Cidade

Procon São Carlos registra apenas uma irregularidade durante fiscalizações da Black Friday

01 Dez 2025 - 19h25Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Procon São Carlos registra apenas uma irregularidade durante fiscalizações da Black Friday -

O Procon São Carlos, órgão vinculado à Secretaria de Justiça da Prefeitura, realizou nos dias 27 e 28 de novembro uma série de fiscalizações em treze estabelecimentos comerciais da cidade durante a Black Friday. O balanço apontou que apenas um comércio apresentou irregularidade — a ausência de precificação na vitrine —, situação que resultou em notificação imediata.

De acordo com o diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, o resultado reflete o comprometimento dos lojistas com as normas de defesa do consumidor.“A Black Friday é um período de grande movimentação no comércio e nosso papel é garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados. Encontramos apenas uma irregularidade, o que mostra que os estabelecimentos estão cada vez mais conscientes da importância da transparência nas ofertas”, destacou.

Orientações ao consumidor

Com o encerramento das promoções, o Procon reforça que muitos consumidores ainda podem enfrentar problemas com compras realizadas e, por isso, divulgou uma série de orientações:

  • Atraso na entrega: o consumidor pode exigir o cumprimento imediato da oferta, aceitar novo prazo ou cancelar a compra com reembolso integral.

  • Produto não recebido: é essencial guardar comprovantes e notas fiscais e registrar reclamação no órgão.

  • Produto diferente do anunciado: o cliente tem direito de exigir o item correto, abatimento proporcional no preço ou cancelamento da compra.

  • Compras on-line: vale o direito de arrependimento, que permite desistir em até sete dias após o recebimento, mesmo sem defeito, com devolução integral dos valores pagos, incluindo o frete.

  • Cobrança indevida: o consumidor pode exigir devolução em dobro do valor cobrado.

  • Golpes e anúncios enganosos: recomenda-se verificar a reputação da loja, registrar boletim de ocorrência e procurar o Procon para orientações sobre as medidas cabíveis.

Em caso de dúvidas ou problemas, os cidadãos podem recorrer ao Procon São Carlos, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, Centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (16) 3419-4510.

Leia Também

ETE Monjolinho completa 17 anos de atividades
Saneamento básico 18h40 - 01 Dez 2025

ETE Monjolinho completa 17 anos de atividades

Tusca Social doa mais de 7 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade
Cidade17h08 - 01 Dez 2025

Tusca Social doa mais de 7 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade

SAAE interdita cruzamento na região sul para reparo emergencial na rede de água nesta terça-feira
Cidade16h39 - 01 Dez 2025

SAAE interdita cruzamento na região sul para reparo emergencial na rede de água nesta terça-feira

Leandro Guerreiro pode deixar presídio este mês
Cidade15h58 - 01 Dez 2025

Leandro Guerreiro pode deixar presídio este mês

Câmara Municipal amanhece com pichações: "Bolsonaro Livre"
Legislativo divulga nota de repúdio15h50 - 01 Dez 2025

Câmara Municipal amanhece com pichações: "Bolsonaro Livre"

Últimas Notícias