Procon São Carlos realiza audiência por videoconferência

foto: Divulgação

O PROCON São Carlos, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Governo, iniciou nesta sexta-feira (06/11), a realização de audiências por meio de videoconferências.

A audiência foi realizada por meio do aplicativo Microsoft Teans e contou com a presença do conciliador, consumidor e fornecedor. O órgão planeja realizar a partir de agora seis audiências, em média, por dia.

A audiência virtual será sempre agendada com antecedência e, aos participantes, será enviado um link para ingresso. As partes poderão acessar a plataforma por celular ou computador, basta ter acesso a internet. O conciliador será o mediador da plataforma.

De acordo com a diretora do PROCON São Carlos, Juliana Cortes, esta nova modalidade de audiência está sendo incorporada por todos os Tribunais na esfera do judiciário, e não poderia ser diferente na esfera administrativa. “Este dia com toda certeza vai ficar para sempre em nossa memória, um momento muito importante para a história do PROCON São Carlos. O nosso PROCON foi um dos primeiros do estado a realizar audiência nesta modalidade. Esperamos viabilizar ao máximo de consumidores esse privilégio de poder resolver seu problema sem sair de casa, e principalmente sem correr riscos, pois ainda estamos vivenciando o distanciamento social”, ressalta a diretora.

O PROCON São Carlos suspendeu a realização das audiências de forma presencial desde o início da pandemia, quando foi publicado o decreto de calamidade pública, acarretando uma alta demanda de solicitações de audiências.

“O consumidor não pode ser prejudicado com todas essas restrições, precisamos como gestores criar alternativas para que o consumidor seja atendido, principalmente neste momento em que o consumidor mais precisa dos serviços do PROCON”, finaliza Juliana Cortes.

O PROCON também está realizando atendimento presencial e de forma remota. O consumidor que precisar agendar o atendimento pode entrar em contato pelo telefone (16) 3419-4510 ou acessar http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/agendamentos/agendamentoProcon.php. Caso o consumidor opte em fazer a sua reclamação online pode acessar o site www.procon.sp.gov.br. Em casos de dúvidas o consumidor também pode entrar em contato pelo e-mail procon@saocarlos.sp.gov.br.

