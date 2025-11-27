Procon São Carlos orienta consumidores para compras seguras na Black Friday

Black Friday - Crédito: Agência Brasil

Com a proximidade da Black Friday — que oficialmente ocorre nesta sexta-feira (28) — o Procon São Carlos, vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, reforça a necessidade de atenção redobrada diante da enxurrada de ofertas, descontos e propagandas que tomam conta do mês de novembro. A data, já consolidada como uma das mais aguardadas pelos consumidores, exige cuidados para evitar prejuízos, golpes e falsas promoções.

O diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, destaca que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) continua sendo o principal instrumento de proteção. Ele lembra que, embora a data represente boas oportunidades, também é um período de riscos.

“A Black Friday é um momento de grande expectativa, mas também de riscos. O consumidor precisa estar atento para não cair em falsas promoções ou golpes virtuais. Nosso papel é orientar e garantir que os direitos sejam respeitados”, afirmou.

Entre as orientações principais do Procon estão

Evitar compras por impulso. Monitorar os preços com antecedência ajuda a identificar a chamada “maquiagem de preço”.

Verificar validade, condições de pagamento e prazo de entrega dos produtos.

Checar a segurança dos sites , garantindo que sejam oficiais. O órgão recomenda verificar se a página possui o protocolo “https” e canais de atendimento.

Conhecer a política de trocas , especialmente em lojas físicas.

Lembrar do direito de arrependimento nas compras online: o consumidor pode cancelar a compra em até sete dias após o recebimento, com devolução integral dos valores pagos, incluindo frete.

Guardar todos os comprovantes, como prints da oferta e confirmação do pedido.

Atenção redobrada com golpes virtuais

O Procon alerta para o aumento de fraudes no período. Ofertas milagrosas, descontos muito acima do normal ou sites que aceitam apenas PIX ou boleto devem ser vistos com desconfiança. Antes de efetuar o pagamento, o consumidor deve confirmar o nome da empresa ou pessoa que receberá o valor.

Golpistas também utilizam mensagens falsas por telefone, e-mail, SMS ou WhatsApp, muitas vezes se passando por lojas conhecidas ou até amigos. O órgão recomenda evitar clicar em links suspeitos e observar sinais como erros de português, logotipos distorcidos e endereços estranhos.

Para ampliar a segurança, o consumidor pode consultar a lista “Evite Esses Sites”, disponível no portal do Procon-SP (procon.sp.gov.br), que reúne páginas com histórico de reclamações ou práticas irregulares.

Atendimento em São Carlos

Em caso de dúvidas, denúncias ou problemas com compras, os consumidores podem procurar o Procon São Carlos, localizado na Rua Rui Barbosa, 1.190, Centro, ou entrar em contato pelo telefone (16) 3419-4510. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O órgão reforça que manter atenção e buscar informação são as melhores ferramentas para garantir uma Black Friday segura, evitando prejuízos e aproveitando as ofertas de forma consciente.

