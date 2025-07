Procon São Carlos faz alerta sobre cuidados na hora de viajar

procon - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Julho é tradicionalmente o mês das férias escolares e, para muitas famílias, o momento de sair da rotina e explorar novos destinos. Mas, antes de arrumar as malas, é bom redobrar a atenção: o que deveria ser descanso não pode se transformar em dor de cabeça, caso o consumidor não fique atento ao contratar serviços turísticos.



Segundo o diretor do Procon São Carlos, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Tiago Nonato de Souza, é preciso ter cautela com ofertas tentadoras. “Promoções muito baratas podem esconder armadilhas. É fundamental verificar a reputação da empresa e exigir contrato por escrito com todos os serviços detalhados”, reforça.

Na contratação de pacotes, o consumidor deve verificar se os anúncios trazem informações claras sobre os itens inclusos, como transporte, hospedagem, refeições, traslados e outros. Tudo o que for combinado verbalmente precisa estar registrado em contrato.

Exterior – Quem vai ao exterior deve ficar atento às flutuações cambiais, que impactam diretamente os gastos. Pagamentos realizados com cartão de crédito são convertidos em dólar e, posteriormente, cobrados em reais na fatura. Há a possibilidade de fixar a cotação na data do vencimento, mas isso exige manifestação formal. E vale lembrar: todas as transações internacionais estão sujeitas à cobrança de IOF.

Ao reservar hotéis ou pousadas, o consumidor deve se informar sobre a estrutura, os horários e a política de cancelamento. Já no transporte rodoviário e aéreo, é importante conhecer seus direitos em casos de atraso, cancelamento, overbooking ou extravio de bagagens.

Para voos com atraso superior a uma hora, o passageiro tem direito ao uso de meios de comunicação; após duas horas, à alimentação; e, com mais de quatro horas, à hospedagem e traslado, se necessário. As companhias também devem oferecer alternativas como realocação ou reembolso.

Manter comprovantes, fotografar bagagens e painéis de voo pode ser útil caso o consumidor precise reivindicar direitos ou justificar eventuais contratempos com hotéis ou conexões aéreas.

Dúvidas – O Procon disponibiliza canais de atendimento em seu site www.procon.sp.gov.br, além da unidade local de São Carlos, situada na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (16) 3419-4510.

