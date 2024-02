Procon São Carlos fará plantão de atendimento em bairros durante semana do consumidor

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Procon de São Carlos, na semana do consumidor, do dia 11 ao dia 15 de março, realizará plantão de atendimentos nos bairros de São Carlos, sem necessidade de agendamento prévio, contando também com o apoio da Fundação Procon-SP, que disponibilizará o Procon Móvel para os atendimentos.

Segunda-feira (11/03) – Praça do Mercadão – 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Terça – Feira (12/03) – CRAS Cidade Aracy - 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Quarta-Feira (13/03) – Agência Comunitária dos Correios de Santa Eudóxia – 09:00 às 11:30; CRAS de Água Vermelha –13:00 às 16:00

Quinta-feira (14/03) – Igreja Santo Antônio - 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Sexta-feira (15/03) – Procon Móvel - Praça do Mercadão – 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

O que levar: Documento pessoal com foto e comprovante de residência



LUCAS: O intuito desta ação é, principalmente, estar mais perto da população e atender aquele consumidor que não possui disponibilidade para ir até a unidade física do Procon São Carlos. A nossa meta é atender o máximo de consumidores possíveis, encaminhando as demandas e buscando sempre a solução dos conflitos, protegendo os interesses dos consumidores.

