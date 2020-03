Procon São Carlos e Acisc lançam Código de Defesa do Consumidor em Braille

Crédito: Divulgação

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) sediará na próxima sexta-feira, 13, o evento de lançamento do CDC (Código de Defesa do Consumidor) em Braille e a Cartilha de Direitos Básicos do Consumidor.

O evento, que conta também com a parceria da Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, acontecerá às 14 horas, no auditório do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, localizado na rua General Osório, 401, Jardim São Carlos.

“Com isso a gente consegue levar mais acessibilidade às pessoas. Conseguimos esse CDC, através da empresa de telefonia móvel TIM, a qual disponibiliza ao Procon essa cartilha e como se trata de um material com custo elevado, é importante enfatizar que ele saiu à custo zero para o município”, relatou a diretora do Procon São Carlos, Juliana Cortes.

O presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o Zelão, ressalta que, além de valioso, o exemplar em braile vai permitir que mais pessoas conheçam seus direitos e deveres enquanto consumidores. “Dados do IBGE mostram que 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência e a visual é a mais representativa, atingindo 3,6% dos brasileiros. Esse material que recebemos do Procon vai permitir que deficientes visuais conheçam os seus direitos e procurem assegurar a garantia deles”, afirmou.

O Procon São Carlos está com uma programação em comemoração da Semana Municipal do Consumidor. “Estamos orientando os consumidores sobre o consumo sustentável e também os fornecedores sobre a logística reversa dos produtos que causam grandes impactos ambientais, com base no próprio Código de Defesa do Consumidor e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos”, relata Juliana.

Outros dois exemplares também estarão à disposição na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e no próprio Procon São Carlos.

BRAILLE

O sistema braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras, como algarismos e sinais de pontuação. Ele é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, e a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo.

O código foi criado pelo francês Louis Braille (1809-1852), que perdeu a visão aos 3 anos e criou o sistema aos 16. Ele teve o olho perfurado por uma ferramenta na oficina do pai, que trabalhava com couro. Após o incidente, o menino teve uma infecção grave, resultando em cegueira nos dois olhos.

