Procon São Carlos divulga balanço do primeiro semestre de 2020

No primeiro semestre deste ano o órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon São Carlos – realizou, até o dia 30 de junho, 8.078 atendimentos aos consumidores. Deste total, estão incluídos os atendimentos registrados de forma presencial e também de forma remota em virtude do isolamento e distanciamento social exigido para conter a disseminação do novo coronavírus. No mesmo período do ano passado o Procon registrou 5.148 atendimentos, ou seja, esse o aumento foi de 63,72%.

As principais reclamações são referentes a problemas relacionados a COVID-19 como cancelamento de passagens aéreas, cancelamento de contratos escolares, academias, transporte escolar; renegociação de dívidas; denúncias relacionadas ao aumento de preços de produtos e serviços e dificuldades no cancelamento de contratos de prestação de serviços.

O Procon São Carlos já está realizando atendimento presencial. Para fazer o agendamento é necessário clicar no link http://servicos.saocarlos.sp.gov.br/agendamentos/agendamentoProcon.php ou ligar para (16) 3419-4510 e marcar um horário. O atendimento está sendo feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

O consumidor pode também registrar sua reclamação pelos sites: www.procon.sp.gov.br ou www.consumidor.gov.br.

O Procon São Carlos está localizado na rua Rui Barbosa, n° 1190, no centro. O Procon orienta e esclarece dúvidas pelo e-mail procon@saocarlos.sp.gov.br ou pelo Facebook Procon São Carlos.

