Procon São Carlos aponta variação de até 64% nos preços de material escolar

Homem observa material escolar - Crédito: © Rovena Rosa/Agência Brasil

Nos dias 12 e 13 de janeiro, o Procon São Carlos realizou uma pesquisa de preços em cinco papelarias do município para verificar a variação no custo dos principais itens da lista de material escolar. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Justiça da Prefeitura de São Carlos, teve como objetivo oferecer ao consumidor uma visão clara sobre as diferenças de preços praticadas no comércio local.

O levantamento revelou variações expressivas em diversos produtos. Um apontador simples da marca CIS, por exemplo, apresentou diferença de 56% entre o menor e o maior preço encontrados. Já a borracha branca Record 40, da Mercur, registrou variação de 38%. Entre os cadernos universitários, a diferença chegou a 40% em alguns modelos, como o da marca Foroni, cujos preços variaram de R$ 22,90 a R$ 37,90.

Outros itens também chamaram a atenção. O caderno universitário de 10 matérias da Tilibra foi encontrado entre R$ 18,24 e R$ 29,90, uma diferença de 39%. A caneta esferográfica Trillux, da Faber-Castell, variou de R$ 1,80 a R$ 2,90, diferença de 38%. Já a cola branca líquida Pritt Tenaz, de 110 gramas, apresentou preços entre R$ 10,75 e R$ 14,00, variação de 23%.

Alguns produtos tiveram oscilações menores, como o giz de cera jumbo de 12 cores da Acrilex, com preços entre R$ 9,76 e R$ 10,20, diferença de apenas 4%. O papel sulfite A4 com 500 folhas da marca Chamex variou de R$ 29,90 a R$ 33,50, diferença de 11%. Em contrapartida, a régua acrílica de 30 centímetros da marca Waleu apresentou uma das maiores variações da pesquisa: de R$ 1,40 a R$ 3,89, diferença de 64%.

De acordo com o diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, o levantamento tem como principal finalidade dar transparência ao mercado e auxiliar as famílias no planejamento das compras. “Nosso papel é mostrar que o consumidor pode economizar se comparar preços. A diferença entre estabelecimentos é real e, em alguns casos, bastante significativa. Esse levantamento ajuda a planejar melhor as compras e evita gastos desnecessários”, destacou.

O Procon informa que a pesquisa completa de preços está disponível para consulta no.link

