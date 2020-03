Procon ressalta que atendimento será realizado somente por telefone e e-mail

Crédito: Divulgação

O Procon São Carlos ressalta que a partir desta sexta-feira, 20, o atendimento será realizado exclusivamente pelos telefones (16) 3419-4510 ou 3419-4508 (com funcionamento de WhatsApp) e pelo procon@saocarlos.sp.gov.br. Todas as audiências foram canceladas.

As denúncias serão analisadas e as decisões individualizadas de acordo com cada reclamação.

Já reclamações contra companhias aéreas, energia, bancos, empresas de telefonias, comércio eletrônico podem ser registradas pelos sites www.consumidor.gov.br ou www.procon.sp.gov.br.

