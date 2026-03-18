Procon reforÃ§a orientaÃ§Ãµes no MÃªs do Consumidor e alerta para cuidados nas compras

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O Procon de São Carlos, vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, intensificou as orientações à população durante o Mês do Consumidor. No último dia 15 de março foi celebrado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, data considerada estratégica para reforçar a importância de conhecer e exercer direitos nas relações de consumo, especialmente em um período marcado por promoções e condições especiais no comércio.

De acordo com o diretor do Procon, Tiago Nonato de Souza, este é um momento que exige atenção redobrada por parte dos consumidores. “O Mês do Consumidor é uma oportunidade para lembrarmos que o consumidor precisa estar sempre bem informado. O Procon está à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e intermediar conflitos. Nosso objetivo é garantir que as relações entre consumidores e fornecedores sejam justas, transparentes e respeitosas”, destacou.

Durante este período, o órgão orienta que os consumidores pesquisem preços, verifiquem a procedência das lojas e guardem comprovantes de compra, medidas que aumentam a segurança nas transações. O diretor também alerta para cuidados nas compras online, recomendando desconfiança em relação a preços muito abaixo do mercado e evitando o acesso a links recebidos por mensagens ou redes sociais, priorizando sempre os canais oficiais das empresas.

Além das orientações, o Procon atua com ações de fiscalização e atendimento em diversas áreas, como direito à escolha, segurança, acesso à informação, combate à publicidade enganosa, proteção contratual e mediação de conflitos entre consumidores e fornecedores.

O órgão também reforça dicas práticas, como avaliar o custo-benefício de produtos e serviços, evitar compras por impulso que possam comprometer o orçamento, pesquisar a reputação das empresas e sempre guardar notas fiscais e comprovantes de pagamento.

O Procon de São Carlos está localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3419-4510.

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