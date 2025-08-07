Procon orienta consumidores para compras seguras no Dia dos Pais

Com a chegada do Dia dos Pais, celebrado neste mês, o comércio de São Carlos se movimenta com promoções e sugestões de presentes. Para garantir que os consumidores façam compras seguras e evitem transtornos, o Procon São Carlos intensificou as ações de orientação junto aos lojistas e divulgou recomendações importantes para o período.

Entre as principais orientações, o órgão destaca que os preços dos produtos devem estar expostos de forma clara e legível, informando o valor à vista, o preço a prazo, o número de parcelas e as taxas de juros mensal e anual. Em caso de divergência entre o preço na vitrine e o indicado no produto, deve prevalecer o menor valor.

Outro ponto de atenção é a política de trocas. Segundo o diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, “a substituição de produtos por insatisfação do consumidor não é obrigatória, sendo uma liberalidade do lojista. A troca só é obrigatória quando o item apresenta defeito”.

Para compras realizadas fora do estabelecimento físico — como por telefone, catálogo ou internet —, o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de sete dias após o recebimento do produto ou assinatura do contrato, sem necessidade de justificativa. Nesses casos, todos os valores pagos devem ser restituídos.

O Procon também recomenda evitar compras por impulso. Pesquisar preços em diferentes lojas pode resultar em boa economia. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante ainda prazos de garantia: 30 dias para produtos não duráveis (como alimentos) e 90 dias para itens duráveis (como roupas, eletrodomésticos e eletrônicos).

Por fim, o órgão ressalta a importância de exigir a nota fiscal, essencial para eventuais reclamações ou trocas futuras.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode procurar o Procon São Carlos, que funciona na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ou pelo telefone (16) 3419-4510.

