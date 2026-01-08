Procon orienta consumidores para compras seguras nas megaliquidações de janeiro

O Procon de São Carlos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, divulgou uma série de orientações aos consumidores que pretendem aproveitar as tradicionais megaliquidações de janeiro — algumas delas programadas para esta sexta-feira (09/01). O objetivo é garantir que os direitos sejam respeitados e que as compras ocorram de forma consciente, evitando prejuízos ao orçamento familiar.

Entre os principais pontos destacados está o direito à informação clara e objetiva sobre os produtos. No momento da compra, o consumidor deve receber a garantia do item adquirido, com prazo definido, indicação dos locais de assistência técnica e manual de instruções. Pela legislação vigente, produtos duráveis possuem garantia legal de 90 dias, enquanto os não duráveis contam com 30 dias. Além disso, pode haver garantia contratual, desde que prevista no termo de compra.

Outro cuidado importante diz respeito aos produtos de mostruário. Antes de adquirir esse tipo de mercadoria, o consumidor deve avaliar atentamente seu estado, lembrando que eventuais defeitos não podem comprometer a funcionalidade do item. Mesmo nessas situações, o fornecedor permanece responsável por vícios que impeçam o uso adequado do bem.

O diretor do Procon de São Carlos, Tiago Nonato de Souza, reforça a importância do planejamento financeiro neste período do ano.

“Janeiro é um mês com muitas despesas extras, como impostos e materiais escolares. Por isso, é essencial avaliar se a compra é realmente necessária e se cabe no orçamento doméstico. A proposta é aproveitar as liquidações sem comprometer a saúde financeira da família”, destacou.

Em caso de irregularidades, o consumidor pode registrar reclamações ou esclarecer dúvidas diretamente com o Procon de São Carlos, que atende na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, ou pelo WhatsApp (16) 3419-4510.

Dicas do Procon para compras seguras