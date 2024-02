Procon fiscaliza preço de repelentes em São Carlos; variação chega a 125,48%

Repelente - Crédito: Pixabay

O Procon de São Carlos realizou na última quinta-feira (15/02) uma pesquisa de preços dos repelentes comercializados no município. Foram vistoriados 12 estabelecimentos com o intuito de verificar os preços ofertados para identificar se há aumento de valores abusivos em decorrência da alta demanda neste verão.

A maior diferença encontrada entre os estabelecimentos foi uma variação de 125,48% comparado com o preço de menor valor do mesmo produto.

Segundo o diretor do Procon, Lucas Leão, é importante ressaltar que a pesquisa de preço é importante. “Além de divulgar para o consumidor os preços ofertados pelos estabelecimentos, fomenta a competitividade do mercado e inibe práticas abusivas como explorar a alta demanda para aumentar excessivamente os preços dos produtos”.

Fonte: Assessoria de imprensa

