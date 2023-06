PROCON fiscaliza agências bancárias em São Carlos

O Procon São Carlos realizou nesta última semana a “Operação Tempo Certo” nas principiais agências bancárias de São Carlos. O objetivo da fiscalização foi verificar o tempo de espera nas filas, assim como distribuição de senhas prioritárias.

O diretor do Procon, André Di Salvo, explica que a legislação é clara e todos os bancos devem cumprir o Normativo SARB 004, da Febraban. “É determinado o prazo máximo de espera de 20 minutos, para atendimento em dias normais, e de até 30 minutos, para atendimento em vésperas e após feriados, considerados dias de pico”, ressalta Di Salvo.

Durante a operação o Procon verificou se os bancos estão cumprindo a legislação que regula o tempo de espera na fila, se o número de caixas é suficiente para atender a demanda, o funcionamento do painel eletrônico de chamadas, inclusive com uso de aviso sonoro, e a aplicação das leis que protegem as pessoas com deficiência.

“Os bancos estão mais preocupados com seus lucros do que com os clientes e as filas ainda são uma das principais reclamações contra eles. Ao exigir o cumprimento da lei, o Procon contribui para a redução do desemprego, pois as agências são obrigadas a contratar mais bancários para cumprir o tempo de atendimento exigido", justifica André Di Salvo.

Por fim, Di Salvo ressalta que os consumidores que identificarem alguma irregularidade no atendimento nos bancos da cidade devem formalizar denúncias através dos canais oficiais de atendimento do Procon São Carlos pelo site procon.saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (16) 3419-4510. Também pode fazer presencialmente na rua Rui Barbosa, 1.190, no centro.

