Procon e fiscalização interditam depósito de gás que vendia botijão a R$ 90 em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

O Procon São Carlos e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar realizaram no início da tarde desta quinta-feira (09/04) uma vistoria em um depósito de gás localizado na região do Cidade Jardim.

A Força Tarefa verificou que o estabelecimento estava funcionamento com Alvará de Licença e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros vencidos desde 2018, por isso interditou o local.

“Porém também recebemos denúncias de prática de preço abusivo, inclusive já notificamos mais de 35 estabelecimentos que revendem gás de cozinha na cidade. O preço médio do botijão em São Carlos varia de R$ 76,00 a R$ 80,00 e esse depósito no Cidade Jardim estava vendendo a R$ 90,00. Por isso também solicitamos a nota de compra e venda, se configurar preço abusivo, além da interdição o depósito também será multado”, explicou a diretora do Procon São Carlos, Juliana Cortes.

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, informou que operações especificas da Força Tarefa em depósitos de gás continuarão sendo realizadas para verificar o cumprimento das legislações vigentes, tanto municipal como estadual.

O depósito de gás tem prazo de 3 dias para apresentar a nota de compra e venda do produto ao Procon São Carlos.

