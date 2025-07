Procon divulga nova pesquisa sobre juros do empréstimo consignado

Gráfico juros - Crédito: Pixabay

A Fundação Procon-SP divulgou os resultados da pesquisa de junho de 2025 sobre as taxas de juros do empréstimo consignado. O levantamento apontou alta nas taxas médias para aposentados do INSS e servidores estaduais nos contratos de 12 meses, com aumentos de 0,19 e 0,10 ponto percentual, respectivamente, em comparação com junho de 2024.

A pesquisa, iniciada em 2022, foi ampliada nesta edição e passou a incluir novas categorias: servidores públicos municipais e federais do Estado de São Paulo, além dos beneficiários do programa federal Crédito ao Trabalhador, que permite o uso de parte do FGTS como garantia.

Foram analisadas seis instituições financeiras. Entre os dados apurados, destacam-se:

Menor taxa média (12 meses) : Aposentados do INSS – 1,84% ao mês

Maior taxa média (12 meses) : Crédito ao Trabalhador – 4,32% ao mês

Menor taxa média (48 meses) : Servidores federais – 1,81% ao mês

Maior taxa média (48 meses): Funcionários de empresas privadas – 3,76% ao mês

A pesquisa também revelou grande variação entre as instituições. No Crédito ao Trabalhador (12 meses), por exemplo, as taxas variaram de 2,90% a 5,92% ao mês. Já no crédito para funcionários de empresas privadas (48 meses), as taxas oscilaram de 2,52% a 5,59%.

Comparando com fevereiro de 2025, houve queda de até 1,00 p.p. nas taxas para trabalhadores de empresas privadas e aumento de 0,05 p.p. para aposentados do INSS nos contratos de 48 meses.

O Procon-SP orienta os consumidores a pesquisarem e compararem as taxas entre instituições considerando as mesmas condições contratuais. O órgão também reforça a importância da transparência por parte dos bancos na divulgação dessas informações.

