Procon de São Carlos recebe novo veículo e tablets para fiscalização

Novo veículo do Procon - Crédito: divulgação

O PROCON de São Carlos recebeu um veículo Renault Kwid zero quilômetro e dois tablets para ampliar suas ações de fiscalização. A entrega foi realizada nesta sexta-feira (23), pelo governador Tarcísio de Freitas durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Os equipamentos foram doados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomanno, viabilizada pelo convênio MJ/SENACON nº 941513/2023, entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Fundação PROCON-SP.

Segundo o diretor do PROCON São Carlos, Tiago Nonato de Souza, a escolha do município se deu pelo destaque em campanhas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). “Esse reconhecimento reforça nosso trabalho de orientação e fiscalização”, afirmou.

A secretária municipal de Justiça, Jaqueline Costa Silva Freitas, destacou a importância da iniciativa estadual. “A doação reforça nossa estrutura e contribui para a defesa dos direitos do consumidor”, disse.

Ao todo, 68 municípios paulistas receberam veículos e 479 tablets. A solenidade contou também com a presença do secretário-executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, do diretor executivo do PROCON-SP, Luiz Orsatti Filho, do deputado federal Celso Russomanno e demais autoridades.

