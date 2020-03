PROCON de São Carlos fiscaliza preço do álcool gel e de máscaras

Crédito: Divulgação

O Procon de São Carlos fiscaliza preço do Álcool gel e máscaras faciais descartáveis em São Carlos. A fiscalização do Procon já está monitorando os preços desses produtos para evitar que o consumidor seja prejudicado com o aumento abusivo do preço de forma injustificada, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A diretora do Procon, Juliana Cortes, pede para que os consumidores que registrem a denúncia pelo e-mail procon@saocarlos.sp.gov.br ou pelo telefone 3419-4510.

