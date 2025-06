Procon alerta consumidores para as compras do Dia dos Namorados

Novo veículo do Procon - Crédito: divulgação

Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos casais se mobilizam para escolher presentes especiais ou programar comemorações fora de casa. Em datas comemorativas, o comércio costuma se aquecer com promoções e ofertas tentadoras. No entanto, é justamente nesse cenário que muitos consumidores acabam caindo em golpes ou enfrentando problemas nas compras.

Diante disso, o Procon de São Carlos orienta os consumidores sobre os cuidados necessários para evitar transtornos no período.

PESQUISE ANTES DE COMPRAR

A principal recomendação é evitar compras por impulso. Produtos como flores, que estão entre os mais procurados nesta época, variam bastante de preço e qualidade. Por isso, é fundamental comparar preços e analisar os tipos de flores e arranjos, já que o material utilizado pode influenciar significativamente no valor final.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Promoções excessivamente vantajosas podem indicar produtos de baixa qualidade ou até tentativas de golpe. Ao comprar pela internet, confirme o prazo de entrega, especialmente se o presente for destinado à data comemorativa, e verifique o valor do frete.

CUIDADO COM TROCAS E CANCELAMENTOS

Para compras em lojas físicas, é importante se informar sobre a política de trocas do estabelecimento. A legislação não obriga o comerciante a aceitar devoluções por arrependimento relacionado a cor, tamanho ou gosto pessoal, salvo se essa possibilidade for oferecida de forma clara no momento da venda.

Já nas compras realizadas online ou fora do estabelecimento comercial, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento. O consumidor tem até sete dias após o recebimento do produto para cancelar a compra, sem necessidade de justificativa.

Produtos personalizados, como canecas, quadros, almofadas e outros itens sob encomenda, não possuem obrigatoriedade de troca por arrependimento. Contudo, em caso de defeitos ou erro na confecção, o fornecedor é obrigado a realizar a troca ou o reembolso.

EXPERIÊNCIAS, JANTARES E VIAGENS

Quem optar por experiências, jantares ou reservas deve confirmar previamente os horários, os valores cobrados e os serviços inclusos. É igualmente importante se informar sobre as regras de cancelamento, possíveis multas e políticas de devolução.

Em restaurantes e eventos, o consumidor deve ser informado com antecedência sobre cobranças adicionais, como taxa de serviço e couvert artístico.

Para hospedagens, passeios ou viagens, a leitura atenta do contrato é essencial. Fique atento às condições gerais, regras de cancelamento e eventuais multas. Ao contratar serviços por sites, verifique se a transação é feita diretamente com o estabelecimento ou por meio de intermediários (marketplaces). Desconfie de sites que aceitam apenas pagamento via PIX ou boleto bancário, sem oferecer opções como cartão de crédito.

DICAS FINAIS

Guarde todos os comprovantes das compras, como notas fiscais, e-mails de confirmação, capturas de tela e conversas. Esses registros formalizam a relação de consumo e podem ser fundamentais na hora de acionar o fornecedor ou recorrer a órgãos de defesa do consumidor.

O diretor do Procon de São Carlos, Tiago Nonato de Souza, reforça que o Dia dos Namorados é um momento de celebração, mas também de atenção redobrada. Muitos consumidores enfrentam problemas com entregas atrasadas, reservas não confirmadas ou serviços mal prestados. Por isso, é essencial pesquisar, comparar preços e evitar deixar as compras para a última hora. Além disso, desconfie de links suspeitos recebidos por WhatsApp, SMS, e-mails ou redes sociais, que simulam grandes marcas para aplicar fraudes. Exigir nota fiscal e guardar todos os comprovantes é uma forma de garantir seus direitos.

O Procon de São Carlos atende na Rua Rui Barbosa, nº 1.190, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3419-4510 ou pelo site www.procon.saocarlos.sp.gov.br.

