ProAnimal promove live para ajudar animais abandonados

Crédito: Divulgação

Uma livre “boa pra cachorro” será realizada nesta quarta-feira, 29 e será promovida pelo Grupo ProAnimal. O evento terá a participação da dupla Giovana Guastaldi e Danilo Gust que irão se apresentar voluntariamente e tocarão vários ritmos musicais.

A exibição será ao vivo, a partir das 19h, na página do grupo no Facebook e tem como meta arrecadar fundos para a entidade que passa por necessidade financeira e cuida de animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos.

Os organizadores convidam todas as pessoas a participam do evento solidário e durante o show, as pessoas poderão contribuir através da Vaquinha online: https://abacashi.com/p/ajude-o-grupo-proanimal ou no link https://www.facebook.com/proanimalsaocarlos/ onde irá obter outras formas de poder fazer a doação.

