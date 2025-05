Pró-Memória vai restaurar estátua do Conde do Pinhal

Compartilhar no facebook

Crédito: Fundação Pró Memória

A Fundação Pró-Memória de São Carlos vai contratar uma empresa especializada para promover o restauro da estátua de Antônio Carlos de Arruda Botelho, político, empresário e um dos fundadores do município, que foi vandalizada neste sábado, 3 de maio.

A estátua está fixada na Rua Conde do Pinhal bem em frente ao Palacete que também leva o nome de Arruda Botelho, entre as ruas Dona Alexandrina e Avenida São Carlos próximo à Catedral e ao Fórum Criminal, no centro administrativo, comercial, financeiro e histórico de São Carlos. A informação é oficial da Secretaria Municipal de Transparência à qual a assessoria de imprensa é subordinada.

Os criminosos pintaram a estátua de bronze com tinta vermelha, promovendo vários danos e desfigurando a imagem. Vários outros prédios púbicos também foram pichados neste fim de semana com as cores vermelhas, inclusive a Praça Coronel Sales, também na região central da cidade.

Nesta segunda-feira, 5 de maio, o vereador Leandro Guerreiro (PL) protocolou uma Moção de Repúdio na Câmara Municipal. “O patrimônio público é constituído por bens custeados com recursos da população, devendo ser preservado por todos como expressão do interesse coletivo. Atos de vandalismo causam prejuízos financeiros aos cofres públicos, afetam diretamente a qualidade dos serviços oferecidos à população e representam um desrespeito à coletividade”, ressalta o vereador.

Ele reivindica às autoridades a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e reparação dos danos causados, bem como ao reforço de campanhas de conscientização cidadã para preservação do patrimônio público. “Tais atos comprometem o desenvolvimento urbano, oneram os cofres municipais com gastos que poderiam ser revertidos em melhorias sociais e dificultam a vida cotidiana dos cidadãos, em especial das camadas mais vulneráveis, que dependem diretamente da infraestrutura pública. A omissão diante desses episódios seria cúmplice do retrocesso civilizatório que tais atitudes representam”, conclui ele.

OUTRO LADO- Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura até a tarde desta segunda-feira, 5 de maio, os autores do ato de vandalismo não haviam ainda sido identificados. A assessoria também informou que os prédios públicos vandalizados receberão reparos por parte da Prefeitura Municipal nos próximos dias.

