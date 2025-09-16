Primeira sessão da Câmara completa 160 anos

Câmara Municipal de São Carlos: Antes da Câmara ocupar o Edifício Euclides da Cunha, Entre os anos 1970 e início dos 80 no andar térreo funcionou a Delegacia Seccional de Polícia, o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e o Museu Histórico e Peda - Crédito: Divulgação

A primeira sessão da Câmara Municipal de São Carlos data de 15 de setembro de 1865. Foi o Major Joaquim Roberto Rodrigues Freire o seu primeiro presidente. Como não havia um prédio para sediar os trabalhos, os vereadores foram empossados na residência do Tenente-coronel Antônio Carlos de Arruda Botelho. Era ainda a Vila de São Carlos do Pinhal e a Câmara funcionou em residências até ocupar seu primeiro prédio oficial em 22 de outubro de 1884.

Este prédio localizava-se na Praça Coronel Salles fazendo frente com o atual São Carlos Clube. Permaneceu ali até 1921, ano em que foi adquirido o palacete onde residiu o Conde do Pinhal, que então passou a sediar o Legislativo.

A mudança para o atual prédio se deu em 1952, quando era presidente o Dr. Aldo de Cresci. Antes da Câmara ocupar o Edifício Euclides da Cunha, Entre os anos 1970 e início dos 80 no andar térreo funcionou a Delegacia Seccional de Polícia, o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e o Museu Histórico e Pedagógico Cerqueira César.

A denominação do prédio, decidida em 1960, foi uma homenagem ao autor de “Os Sertões”, que residiu na cidade na época em que o prédio foi construído (1900). Euclides da Cunha acompanhava, como engenheiro do Estado, a construção do prédio do Grupo Escolar Coronel Paulino Carlos. Por um curto período, a sede da Câmara abrigou também o Museu Histórico e Pedagógico Cerqueira César.

O prédio, projetado pelo arquiteto francês radicado no Brasil, Victor Dubugras, está em processo de tombamento pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos e está entre os prédios declarados de interesse histórico pelo município.

