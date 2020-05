Primeira onda de frio intenso de 2020 deve chegar nas vésperas do Dia das Mães

Primeira onda de frio do ano está prevista para chegar na próxima semana - Crédito: Agência Brasil

O primeiro final de semana de maio será de céu claro e com temperatura máxima na casa dos 27ºC. Não há previsão de chuva.

Dia das mães

No decorrer da semana o tempo deve mudar quando a primeira onda de frio de maio deve atingir o estado nas vésperas do Dia das Mães. O tempo deve começar a mudar quarta-feira (6) com a chegada de uma frente fria que deve trazer chuva. Deve haver queda brusca na temperatura. Em alguns locais os termômetros podem marcar abaixo dos 10ºC.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também