Primeira fase do Leite Sem Fronteiras termina com 10 mil litros arrecadados; organizadores iniciam segunda etapa

O dia 10 de maio, domingo, marcou o encerramento da primeira fase da campanha Leite Sem Fronteiras que arrecadou um montante de 10 mil litros que irão atender aproximadamente 4 mil crianças de famílias carentes de São Carlos e região. No dia seguinte, 11, segunda-feira, teve início a segunda fase da ação social que deverá se encerrar no dia 31 de maio, quando está previsto o término da quarentena imposta pelo Governo do Estado, com o intuito de evitar a propagação da Covid-19.

A empresária do ramo de agronegócio Patrícia Nazzari, 45 anos e o comerciante Matheus Fontana, 39 anos, idealizaram a ação social nesta época de pandemia. Justamente para auxiliar famílias que passam por necessidades neste momento de crise mundial da saúde e também econômica, já que muitos pais (e mães) perderam o trabalho.

Nesta quinta-feira, 14, começa a distribuição de 9 mil litros, já que outros mil já foram doados durante a primeira etapa do projeto.

“Agora vamos atender aproximadamente quatro mil crianças até 7 anos. Vamos entrar nas casas das famílias cadastradas”, disse Patrícia. “Serão equipes que totalizam quinze pessoas. Vamos iniciar a entrega por volta das 9h e encerrar somente à noite. Todos os bairros da cidade irão receber nossa visita e em uma semana iremos atender todas as famílias que solicitaram o apoio”, garantiu.

MUITAS EMOÇÕES

Indagada sobre a motivação do Leite Sem Fronteiras, Patrícia pensou muito antes de responder. Mas assegurou ser uma mistura de emoções.

“A satisfação em poder ajudar é imensa. Conhecemos os problemas da cidade e há anos, famílias passam por necessidades agravadas pela pandemia da Covid-19. Não esperava que isso pudesse acontecer”, disse, pensativa. “Mas somos instrumentos de Deus e sinceramente fico triste pelo que vejo. Não dá para ficar feliz com muitas famílias passando por dificuldades. Mas saber que temos a chance de contribuir de alguma forma, é reconfortante, dos dá ânimo e alegre. E poder ver uma criança de alimentar, a comida sobre a mesa”, isso não tem preço disse.

UNIÃO DE FORÇAS

Com o apoio da Polícia Militar, Agentes de Trânsito e Guarda Municipal, Patrícia disse que está em andamento a segunda fase do Leite Sem Fronteiras e a meta é conseguir milhares de doadores e poder atender novamente essas quatro mil crianças já cadastradas. Para tanto, além do auxílio de Matheus Fontana, ela conta com um grupo de voluntários que trabalham forte para ajudar o próximo.

“Por isso agradeço a toda a população de São Carlos e empresas que contribuíram. Que eles possam estar juntos novamente para que possamos fazer com que essa corrente do bem fique ainda mais forte e assim cumprir esta importante jornada”, finalizou Patrícia.

