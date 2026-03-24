A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, esteve na manhã desta terça-feira (24) na ocupação “Em Busca de uma Moradia”, em São Carlos, com o objetivo de estreitar o diálogo entre o poder público e as 98 famílias que vivem no local.

Durante a visita, a proposta foi ouvir as lideranças comunitárias, oferecer apoio imediato e orientar os moradores sobre o cadastro habitacional do município, garantindo prioridade para famílias que residem em áreas consideradas de risco.

O secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno do Carmo, destacou que a área ocupada apresenta riscos e que os moradores terão prioridade no processo de inscrição habitacional.

“Essa ocupação representa a busca de um sonho: o direito à moradia. Por isso, propusemos que todas as famílias se inscrevam no cadastro habitacional. Há uma cota específica para quem vive em áreas de risco, e essa é uma delas. Já dialogamos com o Ministério Público, Governo do Estado e Governo Federal, e em breve as inscrições estarão abertas para que possam pleitear moradias no conjunto habitacional do Santa Felícia. O processo será online, mas também haverá opção presencial”, explicou.

A vereadora Larissa Camargo ressaltou a importância da aproximação com as famílias e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à comunidade.

“Estamos com 98 famílias que precisam de uma condição digna de moradia. Aproximar o Fundo Social dessas famílias é fundamental, não apenas pela questão socioassistencial, mas também para pensar em planejamento e garantir mais dignidade a quem vive aqui”, afirmou.

Segundo a parlamentar, a ocupação teve início durante a pandemia e cresceu rapidamente, reunindo um grande número de mulheres e crianças. “Precisamos fortalecer essa comunidade. A visita foi extremamente importante porque o Fundo Social pode desenvolver parcerias voltadas a mulheres e adolescentes, além de articular ações com a rede de proteção e assistência”, completou.

Herica Ricci Donato reforçou que o principal objetivo foi compreender as necessidades da população local e identificar formas de ajuda direta. “Nossa preocupação é entender como podemos auxiliar. Sabemos que há necessidade de roupas, calçados, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Tudo o que recebemos no Fundo Social pode ser destinado a essa comunidade”, destacou.

Ela também informou que o caminhão itinerante do Fundo já atende instituições ligadas às crianças da ocupação. “São mais de 60 crianças entre as 98 famílias. Já destinamos ovos de Páscoa para a Proara, que também atende essa comunidade”, disse.

A visita contou ainda com a presença do secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, do secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, e do presidente do SAAE, Derike Contri.

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