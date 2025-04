Primeira-dama visita Maternidade da Santa Casa e conhece trabalho das voluntárias

Crédito: divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, e a diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, visitaram a Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, nesta terça-feira (01), para conhecer o trabalho do grupo de voluntárias da unidade. Elas foram recebidas pela coordenadora do grupo, Nilce Morillas, e pelas voluntárias Maria Cristina Carreira Trevelin e Cristiane Siqueira.

Durante a visita, a primeira-dama participou da entrega de kits para mães e bebês internados na Maternidade. Os kits contêm fraldas, lenços umedecidos, conjuntos de roupinhas, touquinhas, entre outros itens essenciais para os recém-nascidos. O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, a coordenadora de enfermagem, Eliane Sansão, e a enfermeira horizontal, Carla de Castro, também acompanharam a visita.

A primeira-dama também conheceu o trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite da Santa Casa. A coordenadora do setor, Karine Silva, explicou o funcionamento do serviço e destacou a importância da doação de leite materno para a saúde dos bebês prematuros. "Nosso grupo tem a missão de levar conforto e apoio às mães que estão vivendo esse momento tão especial e, ao mesmo tempo, desafiador. Saber que podemos contribuir para tornar essa experiência mais acolhedora é muito gratificante", afirmou Nilce Morillas, coordenadora das voluntárias.

A primeira-dama Herica Ricci Donato destacou a importancia do trabalho das voluntárias e do Banco de Leite. "Fiquei encantada com o carinho e dedicação dessas mulheres, que se dedicam a oferecer conforto e apoio às mães e bebês da Maternidade. Além disso, o Banco de Leite realiza um trabalho fundamental para garantir que os recém-nascidos tenham um início de vida mais saudável. Como Fundo Social, queremos apoiar e incentivar ainda mais essas iniciativas."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressaltou a importância da solidariedade e do apoio da comunidade. "A atuação das voluntárias é essencial para complementar o atendimento humanizado que buscamos oferecer. Essa visita reforça a importância da parceria entre instituições e a sociedade para o bem-estar das pacientes e de seus bebês."

