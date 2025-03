Primeira-dama recebe representantes de entidades sociais para discutir plano de trabalho e doaÃ§Ãµes

Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, se reuniu na manhã desta terça-feira, 18, com representantes de diversas entidades sociais para discutir o plano de trabalho e estratégias para a captação e distribuição de doações. O encontro aconteceu na sede do Fundo Social e contou com a participação do prefeito Netto Donato.

Durante a reunião, foram debatidas iniciativas para ampliar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecer parcerias com o setor privado e otimizar a logística das doações. A primeira-dama e presidente do Fundo Social destacou a importância da colaboração entre as entidades e a necessidade de um planejamento eficiente para garantir que as doações cheguem a quem mais precisa.

“Nosso compromisso é ampliar o alcance das ações sociais e garantir que as doações sejam distribuídas de forma justa e transparente. O diálogo com as entidades é fundamental para entender as demandas reais da população e fortalecer essa rede de solidariedade. O nosso objetivo foi conhecer todas as entidades conveniadas, saber qual é o tipo de público que elas atendem, em que bairro que elas estão instaladas, para que nós, como Fundo Social, possamos nos organizar, nos planejar para que nos próximos 4 anos, possamos trabalhar em cooperação, em conjunto, em parceria”, frisou a presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato.

Os representantes das entidades presentes expuseram suas necessidades e desafios enfrentados no dia a dia. Além disso, discutiram formas de melhorar a articulação entre os grupos sociais e o Fundo Social, visando otimizar o impacto das ações realizadas.

Entre os temas abordados, também estiveram a realização de campanhas sazonais, como arrecadação de alimentos, além da ampliação de cursos de capacitação profissional para promover a inclusão social e a geração de renda para famílias atendidas pelos programas do Fundo.

“A nossa proposta é levar os cursos até as entidades, dependemos somente do espaço físico de cada uma, sendo mais prático para os interessados que não precisarão se deslocar até o Fundo Social. Cada entidade vai passar a demanda do seu público e podemos oferecer as capacitações, finalizou Herica Ricci Donato.

Para Márcia Cristina Simonetti, gerente do Nosso Lar, a reunião é muito importante para a entidade. “Atendemos 350 crianças e adolescentes até 15 anos, além disso temos o projeto Maternidade Consciente que atende gestantes e a Escuta Especializada que atende crianças e seus familiares em situação de violência, portanto é um trabalho muito grande e que precisa da colaboração do poder público e o Fundo Social sempre nos atendeu com doações de roupas e de cestas básicas. Desejo boa sorte a Herica e sabemos que o prefeito Netto Donato vai trabalhar muito com o terceiro setor”, disse a representante do Nosso Lar.

“Nós não teríamos condições de atender 400 crianças e 90 idosos sem a ajuda do Fundo Social. Oferecemos alimentação para todos e grande parte dos alimentos e produtos recebemos aqui do Fundo. Essa proximidade é muito boa para o desenvolvimento das nossas atividades, além da troca de experiências”, ressaltou Lúcia Nordi, presidente da entidade Nave Sal da Terra.

“A expectativa é de que, com o fortalecimento dessas parcerias, seja possível ampliar o número de beneficiados e aprimorar as estratégias de apoio social na cidade”, disso o prefeito Netto Donato, agradecendo a parceria e o trabalho realizado por cada uma das entidades.

O Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, segue recebendo doações e reforça a importância da participação da sociedade civil para a construção de um ambiente mais solidário e inclusivo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

