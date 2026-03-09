Primeira-dama do Estado visita São Carlos para acompanhar curso do programa Caminho da Capacitação

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, visita São Carlos nesta terça-feira (10), a partir das 14h, para acompanhar as atividades do programa Caminho da Capacitação no município.

Durante a agenda, ela será recebida pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, na carreta pet instalada no Parque do Kartódromo. No local teve início nesta segunda-feira (9) o curso gratuito de banho e tosa, que atende 45 alunos divididos em três turmas.

Para a região central do estado foram enviadas 16 carretas do programa Caminho da Capacitação. A iniciativa do Fundo Social de São Paulo leva cursos profissionalizantes gratuitos a diferentes municípios por meio de carretas totalmente equipadas, que funcionam como salas de aula itinerantes.

O curso de banho e tosa oferece aulas teóricas e práticas, além de estrutura completa para a capacitação dos participantes. Ao final da formação, os alunos recebem certificado oficial de conclusão.

Em São Carlos, a carreta permanecerá no Parque do Kartódromo até o dia 20 de março. As aulas são realizadas em três períodos: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h, com 15 alunos em cada turma.

De acordo com Herica Ricci Donato, a visita da primeira-dama do Estado reforça a importância da parceria para ampliar oportunidades de qualificação no município.

“A visita da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, é muito importante para São Carlos, pois reforça a parceria com o Fundo Social de São Paulo e amplia as oportunidades de capacitação para a nossa população. O curso de banho e tosa é uma oportunidade concreta de qualificação profissional e geração de renda, permitindo que muitas pessoas possam iniciar uma nova atividade ou aprimorar seus conhecimentos. Nosso objetivo é justamente esse: levar formação, dignidade e novas perspectivas para quem mais precisa”, afirmou.

