Primeira-dama de Araraquara visita o Fundo Social de Solidariedade de SÃ£o Carlos

Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato e a diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, receberam na manhã desta quarta-feira, 19, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Araraquara, Daiana Lapena e sua equipe de trabalho.

Daiana Lapena veio conhecer a estrutura física do Fundo Social de São Carlos e os programas desenvolvidos na área social, principalmente os realizados em parceria com o Governo do Estado e com entidades privadas.

Durante o encontro, as representantes das duas cidades trocaram experiências sobre projetos voltados ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, capacitação profissional e campanhas de arrecadação. A iniciativa busca fortalecer a cooperação entre os municípios e aprimorar as políticas públicas voltadas ao bem-estar social da população.

A primeira-dama de São Carlos destacou a importância da troca de informações entre os Fundos Sociais das cidades da região. “A visita de Daiana Lapena e sua equipe é uma oportunidade de compartilharmos boas práticas e buscarmos novas soluções para ampliar o impacto dos projetos sociais”, afirmou Herica Ricci Donato.

Daiana Lapena elogiou as ações desenvolvidas em São Carlos e ressaltou que a experiência será valiosa para aprimorar os programas do Fundo Social de Araraquara. "É essencial conhecer diferentes modelos de gestão e iniciativas bem-sucedidas para oferecer ainda mais suporte à população que precisa de assistência. Ficamos encantadas com a estrutura do FSS de São Carlos, com salas amplas e montadas para cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, corte e costura de panificação, além dos espaços para armazenamento das doações tanto de alimentos como de agasalhos”, declarou.

Herica Ricci Donato colocou as instalações do Fundo Social à disposição para que as capacitações regionais possar ser realizadas em São Carlos.

O encontro reforça o compromisso das administrações municipais em fortalecer as políticas de inclusão e assistência social, garantindo mais qualidade de vida e oportunidades para os cidadãos.

Leia Também