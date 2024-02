Primeira-dama acompanha primeiro dia de atendimento na UBS da Vila Isabel

Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a médica Rosária Mazzini, acompanhada do secretário de Governo, Netto Donato e da secretária de Saúde, Jôra Porfírio, acompanhou na última segunda-feira, 26, o primeiro dia de atendimento após a reforma completa da UBS da Vila Isabel.

Rosária Mazzini conheceu as novas instalações e conversou com colegas da área médica. “O Airton sempre teve vontade de reformar as unidades de saúde, porém enfrentamos uma pandemia e todos os recursos da saúde tiveram que ser direcionados para salvar as pessoas que contraíram a Covid-19. Após a pandemia foi preciso primeiro estabelecer prioridades como retomar as cirurgias eletivas, os exames e os tratamentos abandonados nesse período, mas agora com o equilíbrio financeiro do município e as contas em dia, está sendo possível fazer esse investimento com recursos próprios”, disse a primeira-dama e presidente do FSS.

A secretária de Saúde, Jôra Porfírio, lembrou que as intervenções estão sendo realizadas em várias unidades ao mesmo tempo. “Esta é a quarta unidade de saúde totalmente revitalizada, recentemente a Prefeitura entregou a reforma completa também da UBS Vida Nova São Carlos, da UBS do Santa Felícia e da UPA Cidade Aracy. E já estamos reformando a UBS do Cidade Aracy, da Vila São José e as Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor e do Cidade Aracy”, garantiu a secretária.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também