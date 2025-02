Primeira-dama acompanha o trabalho realizado pela Nave Sal da Terra

Crédito: Divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, visitou na manhã da última segunda-feira, 10, a entidade Nave Sal da Terra, localizada no Jardim Zavaglia.

A entidade atende hoje 420 crianças e adolescentes de 2 a 17 anos e mais de 80 idosos do Centro de Convivência do Idoso “Roberto Kabbach”, unidade da Prefeitura de São Carlos, também localizada no Zavaglia e que a entidade presta serviço.

A sede da entidade social e esportiva, com 1.700 metros quadrados de área construída em terreno de 6.000 metros quadrados, é toda equipada e adequada ao fim que se destina. A instituição funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, desenvolvendo atividades de convivência, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania com oferecimento de café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, além de suporte constante a mais de 250 famílias.

“Oferecemos atividades que permitem aproximação ao universo das linguagens, como escrita, leitura, música, artes, dança e expressão corporal. Também oferecemos o reforço escolar nas áreas de português, matemática e conhecimentos gerais, além da inclusão digital, possibilitando que as tecnologias da informação e da comunicação se tornem acessíveis”, explicou Lucia Nordi, presidente da instituição.

De acordo com Herica Ricci Donato, a ideia é visitar todas as entidades cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade. “Quero conhecer o trabalho de cada uma para saber de que forma podemos ajudar de forma efetiva. Aqui na Nave Sal da Terra conseguimos ver todo o trabalho realizado com mais de 400 crianças, além dos idosos que a entidade atende no Centro de Convivência. Com certeza é um grande trabalho e eles precisam de doações de alimentos, afinal são utilizados por dia mais de 15Kg de arroz e 8 kg de feijão no almoço e jantar, fora lanches e café da manhã. Portanto vamos trabalhar para poder atender a entidade com mais alimentos não perecíveis”, disse a presidente do FSS que também acompanhou o trabalho realizado com os idosos.

A Nave Sala da Terra está localizada na Rua Deputado Antônio Donato, 428, no Jardim Zavaglia. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-7823.

