Previsão indica tempo com sol e calor até o próximo domingo

Quinta-feira (05/11)

O Tempo estável e com pouca nebulosidade no estado de São Paulo, exceto, na região sul e na faixa leste que estarão com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas, devido ao deslocamento de um cavado (região de Baixa pressão) pelo oceano, próximo ao litoral paulista.Temperaturas elevadas no interior.

Sexta-feira (06/11) até Domingo (08/11)





Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no estado de São Paulo. Temperaturas elevadas.

