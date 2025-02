Previsão do Tempo: Tarde de calor e chuvas isoladas

Compartilhar no facebook

Domingo começou com céu com bastante nuvens e temperaturas agradáveis - Crédito: SCA

O verão segue com suas condições típicas neste domingo e começa de semana. Pela manhã, o tempo deve permanecer com poucas nuvens, garantindo momentos de sol e temperaturas agradáveis. No entanto, a partir da tarde, o calor favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, resultando na formação de nuvens carregadas.

Com isso, estão previstas chuvas isoladas e de curta duração, acompanhadas de trovoadas em algumas regiões. Apesar das precipitações passageiras, as temperaturas continuarão estáveis, mantendo a sensação de abafamento ao longo da tarde.

A população deve ficar atenta às mudanças no tempo e redobrar os cuidados em relação às pancadas de chuva, que podem ocorrer de forma repentina. Recomenda-se também a hidratação constante devido ao calor característico da estação. (Fonte IPMET)

