Previsão do tempo: aproximação de nova frente fria pode trazer chuva

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, o Tempo volta a ficar estável, com céu parcialmente nublado e sem chuva em parte do estado. Contudo, os setores leste e sul do estado, permanecem com muita nebulosidade e com chuvas isoladas, devido à áreas de instabilidade decorrentes da aproximação de uma nova frente fria. Temperaturas em elevação.

Terça-feira (11/07) e Quarta-feira (12/07)

Frente fria desloca-se para o oceano e o Tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade e sem chuva em todo o estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Segunda-feira (10/07)

IPMET