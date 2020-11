Previsão do tempo aponta possibilidade de chuva a partir desta segunda-feira

Crédito: Arquivo/SCA

Segunda-feira (09/11)

Áreas de baixas pressões se formam sobre o Estado de São Paulo, favorecendo o aumento da nebulosidade no decorrer do dia e a formação de pancadas de chuvas isoladas, principalmente no decorrer da tarde. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (10/11) a Sexta-feira (13/11)

A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo durante o decorrer da semana, mantendo o céu com muitas nuvens e com chuvas mais frequentes. Chuvas com trovoadas isoladas são previstas a qualquer hora do dia. As temperaturas terão leve declínio. (IPMET)

