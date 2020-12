Presidente do SAAE e vice-prefeito eleito vistoriam galeria de água na região central

Presidente do SAAE e Edson Ferraz na galeria de água na região central - Crédito: Divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Benedito Marchezin, e o vice-prefeito eleito, Edson Ferraz, fizeram no início da tarde desta segunda-feira (7/12), uma vistoria na galeria de água da rua 9 de Julho com a rua Geminiano Costa, no centro da cidade. Na ocasião, a equipe fez uma mediação para calcular a vazão de água no local, e também, a situação da galeria construída há quase 90 anos.

Ao todo foram vistoriados mais de 25 metros de extensão de toda a galeria que passa por grande parte da região central na cidade. “Além da medição do diâmetro para um estudo sobre a capacidade de vazão de água suportada pela galeria construída em 1931, também conferimos algumas tubulações que possam impedir o fluxo de água”, disse o presidente do SAAE, Benedito Marchezin.

De acordo com o vice-prefeito eleito, Edson Ferraz, a vistoria também tem como objetivo verificar a situação das galerias da cidade após as enchentes, e o que pode ser feito como prevenção. “Estamos conferindo o estado de todas as galerias do centro da cidade e o que podemos fazer em um primeiro momento. Isso é muito importante como prevenção, e posteriormente, o que pode ser melhorado”, disse o vice-prefeito eleito.

Durante a vistoria, as equipes envolvidas também constataram 20 centímetros de pedras e areias no chão das galerias, que serão retirados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também