Presidente do Crea-SP participa de evento em São Carlos

Engenheira civil Lígia Marta Mackey - Crédito: reprodução Fumep

Nesta quinta-feira, às 17h, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-SP, engenheira civil Lígia Marta Mackey, estará em São Carlos, para um café na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC.

A eng. Lígia Mackey é a primeira presidente eleita na história do Conselho, que pôr ser o maior registro regional do Sistema Confea/Crea, concentrando cerca de 29% de todos os profissionais registrados no Brasil — num universo de aproximadamente 1,2 milhão no país, corresponde ao maior conselho regional da América Latina, com força expressiva — gestiona um terço da força de trabalho técnica brasileira, reforçando sua relevância nacional e continental.

O trabalho de fiscalização exercido pelo Crea-SP é essencial para garantir a segurança e a qualidade dos serviços nas áreas da engenharia, agronomia, geociências e profissões correlatas e como é o maior em número de profissionais registrados, empresas e volume de fiscalização, tem visão privilegiada sobre o próprio mercado e ainda dos demais que tem, mesmo que indiretamente, relação com as engenharias.

Diante desse quadro, a presença da presidente do Crea-SP em São Carlos significa aos profissionais do Sistema Confea/Crea e demais interessados, uma oportunidade única de contato para o debate sobre diversas questões pertinentes ao setor produtivo de nossa sociedade.

Em pauta estarão temas relevantes sobre as profissões e empresas do Sistema Confea/Crea, bem como as possibilidades de parcerias entre o Crea-SP, a AEASC e órgãos públicos. Além disso, haverá espaço para esclarecimento de dúvidas sobre o Sistema Confea/Crea e os serviços oferecidos pelo CREA-SP aos profissionais e empresas.

Por isso a AEASC convida os associados, os profissionais do Sistema Confea/Crea e interessados, assim como a imprensa de nossa cidade.

Serviço

Café com engª civil Lígia Mackey

Dia – 24/07/2025

Horario – 17h

Local – sede da AEASC

Rua Sorbone, 400 - São Carlos/SP



